Kuharska TV zvijezda dala recept za gledatelje Direkta: 'Sastojci su kao note, a kuhanje kao ples'

I evo ga u Hrvatskoj. Stigao nam je Rudolph van Veen, kojeg svi zovu Rudi. Najpoznatiji nizozemski kuhar, a vrlo popularan i u svijetu. Većinom slasticama, bavi se još od 1985. Broj zlatnih medalja koje je u karijeri dobio, ne zna ni sam. A trenutno vodi čak 4 kulinarske emisije na jednoj nizozemskoj televiziji, i tako obilazi svijet. Pa i Varaždin.

"Moje omiljeno jelo leži u varijacijama. Ja vidim sastojke kao DO, RE, MI, kao glazbene note. I možete komponirati sa svim tim različitim notama, i na kraju imate totalno neko drugo jelo. Recimo rajčica i limun, ako ih pogledate i pomirišete i osjetite - ideja će doći sama", govori kuharska zvijezda Rudolph van Veen.

A ideja mu se uvijek stvori, doslovno iz ničega. Kaže, od nekoliko jednostavnih sastojaka, možete napraviti čudo, dobiti neočekivani finalni rezultat i uveseliti druge ljude. Zato mu je kuhanje posao iz snova.

"Volim motivirati ljude da kuhaju bez recepta. Samo pratite svoj instinkt i osjećaj. To je kao plesanje. Ja ne znam plesati, ali nikad to ne kažem. Znate, kad me netko pozove na ples - samo slušam glazbu, i onda zatvorite oči, i krenete se micati. Plešete", dodaje van Veen.

A Rudolph se baš za "slatke plesove" specijalizirao još na početku karijere. Jako voli raditi s tijestom. Pite od oraha i pistacija, kolači s jabukama i cimetom, te razno razni Moussevi i pudinzi, njegova su specijalnost. Najpoznatiji je po emisiji "Rudolph's bakery" pa smo ga pitali za savjet hrvatskim bakicama kojima slatko iz kuhinje miriše - svaki dan.

"Uz dužno poštovanje, vjerujem da ako ovdje ima toliko baka i ljudi koji peku kolače svaki dan, onda oni vjerojatno znaju što rade. Ne trebaju mene da im dam savjet", kaže kuharska TV zvijezda.

A da ne bi bilo da smo s njim samo pričali, Rudi je nešto morao skuhati i nama. I to - dosta neobično. Piletinu s čokoladom za kuhanje.

Ove fine Rudijeve pileće ražnjiće mogu napraviti i gledatelji Direkta. Trebat će vam: tri pileća filea koja ćete nasjeckati na komadiće, dvije žlice začina za Tacose, jedna žličica kakaa, dvije žlice maslinovog ulja i slatkog čilija, 100 grama čokolade za kuhinje i štapići za ražnjiće namočeni u hladnoj vodi.

Nema kombinacije koju ne može složiti Rudolph. Što je i strast ovog posla, kaže. I baš zato svakodnevno kombinira nemoguće, i od toga napravi senzaciju. A voli li hrvatsku kuhinju?

"Prelijepi slani sir s otoka Paga. Prekrasan sir, ja sam ljubitelj sira. Štrukle, mislim da su fantastične. Ćevapčići, naravno. Samo taj miris. A kralj deserta - kremšnita! Sjajno", govori van Veen.

S Rudijem se nikad ne zna, nakon posjete Hrvatskoj možda su sljedeći na meniju - ćevapi sa sladoledom.