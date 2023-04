Kurelić o Trumpu: 'Porasla mu je popularnost. Siguran sam da će biti kandidat za predsjednika'

Već je uobičajeno da ključne američke političke teme u Direktu komentira profesor Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti. Večeras nije iznimka.

Je li vas dosada išta iznenadilo u slučaju prve optužnice protiv jednog američkog predsjednika?

Da ste me ovo pitali prije pola sata rekao bi vam da me je iznenadilo koliko se malo ljudi pojavilo oko suda, nisu bile tisuće ljudi, nisu bili nikakvi neredi i s kojom lakoćom se sve to ishendlalo. Oni su rekli da im je potrebno 750 ljudi da izvedu cijelu stvar, ali da mogu dignuti 30 tisuća kao im zatreba, a izgleda da su sa 750 sve obavili. Dakle to bi bio mogu odgovor do prije pola sata. Moram sada reći da sam iznenađen objavljivanjem sučeve kćeri. To je navodno objavio Donald Trump junior. To je izravno petljanje i određeni tip pritiska.

Ovaj se proces u Americi doživljava na dva načina - pristaše Trumpa, kao i veliki dio republikanaca, govore o lovu na vještice i selektivnoj primjeni pravde, demokrati pak sve drže dokazom da pravosudni sustav u SAD-u funkcionira. Što vi mislite?

I jedna i druga naracija su u stvari razumljive i nisu potpuno netočne i mogu se interpetirati kao da su točne. Sigurno je da je čovjek koji tuži Donalda Trumpa, izabrani tužitelj, da je on kao dio svoje kampanje prezentirao mogući sudski proces protiv Trumpa. Ovo što se pojavilo sa slikom sučeve kćeri, a uz sliku je tekst da je ona surađivala u kampanji Joe Bidena i Kamale Harris. I želi se diskridetirati njega kao demokrata. To će naravno koristiti Trump. S druge strane bivši Trumpov odvjetnik Michael Cohen je već bio u zatvoru zbog stvari u koje je sad uvučen i Donald Trump. Prema tome, ako su ti zakoni važili za njega da on završi u zatvoru, onda bi mogli važiti i za Donalda Trumpa da on snosi nekakve posljedice.

Mnogi politolozi tumače da se radi o procesu protiv prave osobe, ali za krivo nedjelo. Je li to dobra ocjena?

Da, misli se da je ovo najmanje važno od svih stvari za koje ga potencijalno može suditi. Meni izgleda kao da je. Ono što se pričalo da optužnica ustvari povezuje jednu stvar koja je prekršaj i diže je na federalnu razinu kao zamračivanje sredstava u kampanji i lažno prikazivanje biznis rekorda i onda se s jedne razine diže na drugu razinu. Ta cijela priča ovako kako je postavljena je najmanje važna od svih jer je puno važnije je li Donald Trump na određeni način inspirirao događaj upada u Kongres 6. siječnja i je li odnio tajne dokumente u Malalargo. Za Georgiju, slučaj s izbornim prijevaram, i 6. siječnja on bi mogao biti diskvalificiran iz mogućnosti da ide na izbore. Te dvije stvari bi bile utjecanje na američki politički sustav. Da ga se i osudi za Stormy Daniels on bi i nakon toga mogao ići u kampanju, ali ako je bio uključen u događaj 6. siječnja više ne može. Od ovih svih mogućih njegovih problema, ovaj je najmanje dramatičan.

Kako se sve što se događa s Trumpom može odraziti na Republikansku stranku?

Što se tiče Republikanaca za njih se zna da su podijeljeni. Nadali su se da će Ron DeSantis biti kandidat na izborima, jedan dobar dio središnjeg dijela stranke. Ali on sam po sebi ne briljira naročito. I prije nego se ovo sve skupa dogodilo je bio iza Trumpa. Sada s optužbom protiv Trumpa njemu je izrazito skočila popularnost pogotovo kod njegovih hardcore glasača, ali i ne samo kod njih. Gotovo svi republikanci su na strani Trumpa. Očekivao sam da će on dobit DeSantisa i da se ovo nije dogodilo. Sad sam više manje siguran da će ga dobiti.

Što predviđate Trumpu u budućnosti?

Mislim da će Trump biti kandidat.

Važno je pitanje kad govorimo o mogućoj eskalaciji u društvu SAD-a, vidite li mogućnost da Trumpovi pristaše iskoriste sad ovaj moment?

Nitko ga nije danas došao podržati od nekakvih igrača iz stranke. Mislio sam da će biti tisuće ljudi, da će se morati blokirati grad. Par stotina ljudi se skupilo. Što se tiče donacija, a to je jako zanimljivo, da je on skupio preko pet milijuna dolara u vrlo kratkom vremenskom periodu i da su donacije male. Daju mu njegovi glasači koji nemaju novaca. Dakle, skupio je milijune u malim donacijama što je dokaz da je mobilizirao svoju bazu.

Šta predviđate iduće godine Biden - Trump. Vidite li vi takav scenarij?

Ja se bojim da je moguć.