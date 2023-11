Lampaše i bundeve već su zamijenile drvca, kugle i Djed mraz. Božićno ludilo stiglo je ranije no ikad

Ako odmrznuta Mariah kaže da je krenulo, onda je stvarno krenulo.

Njemački Essen prepun je blagdanskih štandova i lunaparka, Amerikanci u LA-u već su u potrazi za najvećim jelkama, čak je i 50 brazilskih djedica već završilo obuku šuljanja kroz dimnjake.

Zaostajati naravno, ne smiju ni influenseri na svim društvenim mrežama. Čim je prošla Noć vještica, počinje predbožićna ludnica.

I Zagrepčani uskoro kreću u božićnu ludnicu i potragu za poklonima, no neki i nisu u predblagdanskom duhu.

"Malo mi je to 'too much'. Kada dođe Božić, onda mi se to već izgubi do tada", kazao nam je Ante iz Zagreba.

To nas ne iznenađuje jer u mjesec i pol, dok nam Božić konačno ne dođe na vratu, toliko smo mu izloženi da ga se zasitimo, a 'na uši nam počnu izlaziti božićne pjesme'.

I tako je svake godine. Uputili smo se na zadatak da vidimo koliko se Zagreb ranije priprema za blagdane.

Naša je prva postaja bila trgovina s dekoracijama gdje će vas već sad dočekati Djed Božićnjak. Njezin interijer izgleda kao da je specijalizirana samo za Božić. U njoj se ne možete baš izgubiti kao svima poznati Kevin u njujorškoj trgovini igračaka, no zapravo nije daleko od toga.

Borovi, vijenci, plišani gnomovi, djedovi Božićnjaci, po svemu što vidite oko mene rekli biste da ćemo Božić slaviti već za desetak dana. No trgovine su prepune božićnih ukrasa i 46 dana prije samog Božića.

"Strastveni zaljubljenici u dekoracije su već krenuli s nabavkom omiljenih primjeraka, ali zapravo prava božićna kupovina tek mora krenuti", kazala je za RTL Direkt Silvia Štefančić Beaković, vlasnica prodavaonice s ukrasima.

Fritula i kobasica ipak još nema na zagrebačkim ulicama, no ni to nam nije tako daleko.

Prva adventska nedjelja je za nešto manje od 3 tjedna. Točnije 19 dana. Tada će gradovi biti prepuni kućica koje nude kuhana vina. No taj mnogima omiljeni božićni napitak, na nekim se mjestima može pronaći već danas.

Zvona će sigurno zvoniti, no hoće li za Božić konačno pasti snijeg?

Naša sljedeća postaja je RTL-ova meteorološka stanica gdje smo već tradicionalno postavili najvažnije pitanje, ali RTL-ove meteorolog Dorian Ribarić kaže da najvjerojatnije nećemo imati "Bijeli Božić".

Nakon našeg meteorologa uputili smo se Tomislavu Mariću Toma, DJ-u na radiju Bravo i upitali ga kada možemo očekivati, svima poznatu, Mariah Carey i njezinu pjesmu "All I want for Christmas" u eteru.

"Iako se tradicionalno Mariah odledila 1.11., na bravu se još malo čeka. Naši stručnjaci kažu da će se ona zagrijati taman negdje 24.11. kako i krene službeno taj neki božićni period. Imamo situaciju da se nama ljudi u 5. i 6. mjesecu javljaju. Žele čut fritulu, taj božićni ugođaj", kazao nam je Toma.

A tog ugođaja već sada od 0 do 24 ima na irskom Christmas FM-u, gdje se ne pušta ništa osim božićnih pjesama.

Da se od Božića može zaraditi već dugo znaju svi marketinški eksperti koji se već 30 godina trude da ne trošimo samo u ključna 4 blagdanska vikenda u prosincu, nego i kroz cijeli studeni.

"Nije to samo potrošnja klasična koju smo navikli gledati, kupite poklone i tako dalje. Marketinški se to proširilo na načine očistite kuću, pripremite na vrijeme svih 28 vrsta kolača, napravite stol koji je još bogatiji ove godine. ((zoom kadar)) U principu sve je to smišljeno s ciljem kako bi ljudi više trošili", objasnio nam je Petar Tanta, marketinški stručnjak.

I to što već 8. studenog oko nas malo pomalo kreće blagdanska potrošnja, pokazuje nam da se radi o – čistoj amerikanizaciji. Slično kao što trošimo na Black Friday, ili kad se primjerice maskiramo za Halloween.

"I sam djed Mraz dolazi iz tog svijeta, ali zapravo radi se o tome da smo mi kompletne božićne blagdane promijenili na totalno jedan konzumeristički način", poručio je Tanta za kraj.

Jer osim što je blagdan, Božić je očito i savršen brend, nemoguće ga je izbjeći. I zbog toga možda Grinč više nije jedini kojem ide na živce.