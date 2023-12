S drugim ratnim Božićem pred vratima, u Kijevu nema ni lampica ni adventa, ima samo rastuće brige o tome što donosi sutra. I to doslovno sutra jer bez zapadne vojne pomoći nitko ne zna što i kako dalje. "Ako Ukrajina ostane bez pomoći, bojim se da će rat potrajati sve dulje i da će biti teško reći kada bi mogao završiti", kaže Kijevljanka Olga Starosenko.

A baš danas je Dan ukrajinske vojske, nova prilika predsjedniku za dizanje morala naciji, možda čak i samome sebi. "Iza nas su devet godina i 651 dan rata. Pobjeda je pred nama. A kako drugačije? Može li postojati alternativa? Svi znamo: Ne", ispričao je Zelenski, snimajući samog sebe u šetnji gradom.

Ali je li zbilja i dalje tako? Lani Timeova osoba godine, simbol otpora i duha zemlje, Volodimir Zelenski danas se svađa s vrhovnim zapovjednikom vojske, Valerijem Zalužnim, koji otvoreno tvrdi da je rat došao do mrtve točke što Rusiji daje prednost. Proteklih dana Zelenski je bez njega obilazio front, a uz Zalužnog je stajalo i drugo najprepoznatljivije lice u zemlji, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. I sve to uoči predsjedničkih izbora.

"Znamo da predsjednik Zelenski želi odgoditi izbore zbog ratnog stanja, a gradonačelnik Kijeva je jedan od mogućih kandidata za predsjednika. To samo po sebi ne bi trebalo biti loše, to bi bio nagovještaj intenziviranja demokratizacije, ali sve se to događa na podlozi svijesti da Ukrajina nije ostvarila svoje ciljeve, da ljetošnja ofenziva nije uspjela", komentira bivši hrvatski ambasador u Moskvi Božo Kovačević.

I zato, kada danas razmatramo moguće scenarije završetka rata, jedna bi opcija bila da se zamrzne aktualno stanje na terenu, Rusija zadrži Krim i Donbas, a Ukrajina ostatak zemlje. Iduća opcija koja se od prvog dana smatra pobjedom za Ukrajinu jest da vrati cijeli teritorij koji je Rusija zauzela 2014., uključujući Krim, ali taj scenarij, koji bi za Vladimira Putina značio siguran pad, danas se čini sve teže ostvarivim.

A treća mogućnost, donedavno nerealna, uz obustavu pomoći Kijevu više to nije, pobjeda je Rusije, postavljanje proruskog režima umjesto Zelenskog pa i dolazak na granice NATO članica.

"Svi ti ruski planovi, izbijanje na Dnjepar, dijeljenje Ukrajine na pola ili koji već dio, uvelike ovisi o stanju unutar saveznika, unutar Amerike gdje se jedna proruska frakcija republikanaca jasno trudi pomoći Putinu, jednako kao što i neki igrači unutar Europske unije koriste priliku i igraju mimo cjeline Unije", kaže Igor Tabak, analitičar portala Obris.org.

I dok je pažnja svijeta usmjerena na rat Izraela i Hamasa, agresor se druži sa šeicima u Saudijskoj Arabiji i Emiratima i priča o nafti, Gazi i Ukrajini. "Rusija, čini mi se, ne bi htjela riskirati daljnje intenziviranje sankcija i međunarodnu izolaciju eventualnim osvajanjem cijele Ukrajine", smatra Božo Kovačević.

Ali za Ukrajinu je već sada upitno sve, i američkih 60 milijardi dolara pomoći, kao i europskih 50 milijardi eura, bez čega rat ne može dobiti. "Ne možemo dopustiti Putinu da pobijedi. Da ponovim, ne možemo dopustiti Putinu da pobijedi", poručuje republikancima Joe Biden. Zna predsjednik da Ukrajina sama iz rata ne može izaći cijela, niti ima puno izbora.

"Kao što je Hrvatska u nekom trenutku mogla pristati na pregovore, pa bi onda imali granicu Virovitica, Karlovac, Karlobag, toga se još neki sjećaju, pa onda nije pristala nego se nastavila boriti do trenutka kada je došla do nečega što je prihvatljivo", uspoređuje Tabak.

U takvoj situaciji jutrošnje riječi pape Franje za Ukrajince sigurno ne zvuče utješno. "Rat je uvijek poraz. Nitko ne dobiva, svi gube. Dobitnici su samo proizvođači oružja", rekao je papa na općoj audijenciji.

U Zaporižju i mnogim gradovima blizu fronta, božićna drvca dižu se u podrumima, pod zemljom. A sva djeca žele isto, da se završi rat. Kako sada stvari stoje, želje im se neće tako skoro ostvariti.