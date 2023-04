Liječnici o najavljenom štrajku za Direkt: 'Nije lijepo ignorirati ljude'

Mirjana Livojević, liječnica iz sisačke bolnice gostovala je u Direktu.

Dakle definitivno ste odlučili da je štrajk iduća metoda?

"Da, moram reći da je izvjesno da idemo u štrajk, točan datum i oblik nismo u detalje dogovorili", rekla je.

Je li to jedinstvena odluka svih udruga?

"Jedinstvena je to odluka svih pet krovnih udruga u zdravstvu i svih članova na sastanku", navela je.

Kada je neki najraniji termin?

"Točne termine ne možemo davati jer će tu odluku donijeti skupština Hrvatskog liječničkog sindikata, imaju jedini pravo na to. Skušptina ranije zakazana za 13.5. ali je taj datum dosta daleko pa će se vjerojatno ići na vanredno sazivanje skupštine na kojoj će se onda dogovoriti datum", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za odluku o štrajku se neće čekati", dodaje.

Kakva je zakonska procedura, štrajk u zdravstvenom sustavu mora se odvijati tako da se ne ni na koji način ne ugrožava zdravlje pacijenata, zar ne?

"Tako je, naša djelatnost je jako specifična. Nama je bio i uvijek će biti na prvom mjestu pacijent. Naći ćemo način na koji ćemo se boriti za svoja prava da pritom nitko ne bude ugrožen", govori.

Liječnici su štrajkali prije 10 godina u vrijeme SDP-ove Vlade, pa im je uvedena radna obaveza, strahujete li da će se to i sada dogoditi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je bilo na samom početku kada sam ja tek počela raditi. Sjećan se tog štrajka i uvođenja radne obveze. Prošlo je 10 godna, stvari su se dosta promijenile, neke na bolje, neke na gore, a neke ostale iste i to je jedan veliki razlog zbog kojeg smo prisiljeni ići u štrajk. Nije nas se poslušalo", kaže.

Prije 10 dana održali ste prosvjed. Jeste li se od tada sastali s ministrom Berošem?

"Apsolutno nitko nas iz Ministarstva nije kontaktirao. Mi smo tražili i prije samog prosvjeda i na istom sastanak s vladajućima. Ignorirao nas je premijer i svi članovi Vlade uključujući i Beroša koji je zadužen za resor i koji bi trebao biti najzainteresiraniji", rekla je.

"Negdje sam vidjela da su se sastali Plenković i Beroš i da ga je premijer ovlastio da nastavi voditi razgovore", tvrdi potom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zazivate Plenkovića da riješi problem?

"Zazivamo ga još od prosvjeda", navodi.

Bez učinka?

"Nije baš lijepo ignorirati ljude. S jedne strane vas ignoriraju, a s druge strane govore da su otvoreni", smatra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što bi se trebalo dogoditi da se od štrajka odustane?

"Trebali bi se ispuniti zahtjevi koji su jasni i jednostavni. četiri zahtjeva koja ponavljamo od rujna", kaže

Kompromis?

"Ne odustajemo od četiri zahtjeva. možemo možda napraviti kompromis unutar njih, ali od njih se ne odustaje", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primjer?

"Ako dođe do toga, a doći će, nakon formalne najave štrajka postoji period koji se zove proces mirenja gdje će ministarstvo imati priliku izreći svoje ideje, gdje će sindikati izreći svoje, tu možemo razgovarati i dogovarati se oko kompromisa. Imamo dane da to riješimo, i to je period da riješimo situaciju da ne dođe do štrajka. O tome ovisi što su oni spremni napraviti, ne obećati, ne osnovati radnu skupinu nego to napraviti", zaključuje.