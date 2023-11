Ivana Banfić, Senna M, Mandi, Denis i Denis, ali i mnogi drugi. Žarili su i palili i stvorili hrvatsku "dance" scenu koja je i danas među mladima sve poznatija, a stihovi poznatih izvođača jednostavno nikad nisu izašli iz mode.

Među njima se nalazi i Sandi Cenov, čiji je hit "Ljubav za sve" bio jedan od prvih dance pjesama ovih prostora, a pridružit će se našim najpopularnijim izvođačima koji će u Zagrebačkoj areni ostvariti snove svima mladima koji već godinama izlaze u klubove slušati najbolje hrvatske hitove.

"Neko ludilo, dani lavova, što bi se reklo su to bili. To je bilo ratno vrijeme u Hrvatskoj gdje je sve bilo jako konfuzno, i tužno i onda smo mi čime najbolje se možemo braniti , a to je glazba, onda smo krenuli raditi jednu vrlo progresivnu glazbu. Za to doba je to bilo, top, svjetski", opisuje nam Sandi Cenov.

I tako su nastali najveći dance hitovi poput rasplesane "Bebe" Senne M, i "Nisi ti jedini na svijetu", legendarne i nikad prežaljene Kasandre. Ona nas je zabavljala i s "Kaznom" i "Sladoledom". Emilija Kokić s popularnom "Javi se", a Alka Vuica s neizostavnom "Laži me".

A što je uopće bio i što jest taj "dance"?! Jedni će reći najzabavnije, a drugi pak najgore od naše glazbe ikada. U medijima se u to vrijeme pisalo da se radi o jeftinoj glazbi no, kad je sva ta "užasnost" prošla, s danceom se dogodilo što i s mnogim drugim žanrovima. Nastavio se razvijati, i postao dio mainstreama.

"Kao da se desio jedan val, s 2 ili 3 interesantna izvođača, koja nisu planska. Jednostavno neka kreativna stihija, kao novi val 80-ih. Nema plana, krene iz jednog kafića ili nekih poznanstava, i onda kad se jednostavno desi takav uspjeh, to se kapilarno širi kao voda posvuda i onda se napravi stotinu njih koji se bave time", govori nam glazbeni producent i skladatelj Miro Buljan.

Iste 1993. godine naša najveća dance pjesma "Tek je 12 sati", koja se i dalje, gotovo svaki dan pušta na radiju, ali i klubovima.

"I dan danas mislim da su to ritmovi uz koje se može plesati", kaže Cenov.

Isto misle i mladi danas. Koji su u našoj anketi većinom naveli upravo "Tek je 12 sati" kao najveći dance hit. Producent i skladatelj Miro Buljan svoj je pečat dao mnogim dance hitovima, a najviše je radio upravo s E.T.-em.

"Ja kad čujem sve one pjesme koje smo radili E.T-evci i ja, pa to i dan danas zvuči fenomenalno", govori producent Buljan. Objasnio nam je i zašto se onda to naziva trashom: "Mislim da se naziva trashom jer vizual izvođača, osim E.T.-a, dakle spotovi i vizualne prezentacije možda nisu bili na nekom nivou."

No, zato su partyji bili najluđi. Lude su bile i koreografije koje su se pomno osmišljale za spotove, a pamte se i danas jer praktički svaki tjedan negdje možete izaći na - dance.

"Reći ću primjedbu jednog mog prijatelja koji je ono rock 'n' roll. Rekao je da bio ljut na nas kako smo to 90-ih radili takvu muziku koja mu je bila grozna i kaže - kad danas što se sluša, onda je to bilo fenomenalno dobro, kad bi se bar vratilo", kaže Sandi Cenov.

Plan je vratiti se barem na jednu noć u zagrebačku arenu koja će prvi puta osjetiti ritmove koji su 90-ih tresli sve hrvatske dvorane.