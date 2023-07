Lovac na oluje Bruno Fantulin, gostovao je u Direktu.

Sinoć ste lovili oluju u Sloveniji koja je prijetila Zagorju, a da niste ovdje i večeras bi imali pune ruke posla?

Nisam imao sreće ni jučer ni danas. Otišao sam do Celja, ali oluja se raspala kada sam došao, ali s time sam se već pomirio.

Kako izgleda lov na oluju?

Vizualiziram si kako želim da bude, ali to ne bude kako sam vizualizirao nego potpuno drugačije.

Priprema najčešće kreće tri do pet dana od oluje, ciklone ili što god se najavljuje. Kada se taj period približi, pratim prognostičke karte i modele, predviđam gdje bi se mogla dogoditi neka kvalitetna oluja. Po iskustvu procijenim gdje je najbolje ići loviti oluje.

Što si procijenio za sutra?

Sutra sam procijenio ostati prvo u Zagrebu, pričekati da se oluja spusti od Međimurja prema Zagrebu jer nema smisla ići iz glavnog grada ako će ga pogoditi.

Koliko treba truda da se dočeka jedan 'grozd' munje?

Treba prvo proći dosta godina iskustva i dosta neuspjelih pokušaja da bi se došlo u priliku za ovakve fotografije. Puno neprospavanih noći, puno pojedenih živaca.

Koliko je opasno?

Jako. Mogu reći da je najopasnije biti u autu kada se vozite prema oluji. Lovci na oluje znamo otprilike procijeniti gdje i kada je opasno i kada je vrijeme povući se u auto kada smo poprilično sigurni. Ali kada oluja dođe poprilično blizu onda i nama proradi strah, a adrenalin se spusti.

Gdje su oluje najbolje, najjače u Hrvatskoj?

Sve ovisi o hladnoj fronti, ako ona ide sa sjeverozapada, najčešće prođe Istru, Mali Lošinj i ide direktno na Zadar. Pa mi je to najčešće lokacija. Tamo, kako moj kolega kaže, dosta je sigurno da ćete uloviti nešto dobro.

Ovo se ljeto puno priča super-ćelijskim olujama, jeste li susreli jednu takvu, koliko su one drukčije ili opasnije od običnih?

Snimio ih jesam, one su drugačije po tome što imaju nevjerojatnu strukturu oblaka, gotovo apokaliptično izgledaju. Takva struktura oblaka, super-ćelije, donose gotovo svkaodnevno tornada u Americi u 5. i 6. mjesecu. Ovdje su tornada rjeđa, ali se mogu dogoditi i nisu strani pojam. Pogotovo u susjednoj nam Srbiji, Mađarskoj. Super-ćelija, to je naopasniji tip oluje i ako se nađete na njezinoj putanji nije dobro za vas.

Zašto se uopće bavite ovim, vidimo vaše fotografije, spektakularne su - jesu li samo one razlog ili je razlog adrenalin?

I adrenalin, ali nekad i inat. Odem na lokaciju i do 5, 6, 7 i 10 puta i dok ne dobijem ono što sam si zacrtao prije godinu, dvije, ići ću tamo i puno puta.

Govoriš kako treba puno iskustva, a ti imaš 22 godine i imaš jako puno iskustva?

Počeo sam loviti oluje s 14 godina. Od kolega sam vidio fotografije, po medijima, čak i pijavice iz Dubrovnika i to me fascinirao. Krenuo sam na moru fotografirati s iPhoneom, kako je vrijeme išlo, ljubav raste i ni u jednom trenutku nije pala.

Je li ti se ikada dogodila neka situacija preopasna?

Jedna od situacija je dan nakon otvorenja Pelješkog mosta, znao sam da mi je auto pokvaren, bio je cijelo ljeto pokvaren i znao sam da ne može izdržati neki dugi put. Ja sam se nalazio na Srimi kod Vodica i oko 4, 5 popodne sam krenuo za Pelješki most. Ne znam točno koliko treba - dva sata, tri do tamo, i pratila me kiša, ispred Šibenskog mosta se zaplio automobil ispred mene, onda sve što se ne treba desiti tada, gužve, ali se desila i slika.

Jel se isplati biti lovac na oluje?

Što se tiče zarade, ako idete za tim, tu ćete vrlo broz odustati, već nakon prve sezone munja. Tako da to ne preporučam, ali ako ćete raditi iz srca onda vam je samo nebo granica.