Mali Vakula u Direktu: 'Vrijeme u Splitu se mijenja brže od situacije na Wall Streetu'

Ovu godinu ćemo definitivno pamtiti po vremenu, rekordne temperature, nikad viđene oluje, poplavljene rive, danas snijeg oko Splita, a sutra već stiže intenzivna južina. Gost direkta je čovjek koji je u Dalmaciji poznat kao Mali Vakula, meteorolog amater i vremenski entuzijast Ivan Šolić.

"Vrijeme se u Splitu mijenja brže nego situacija na Wall Streetu. Imali smo danas kao što znate snijeg. Upravo imamo jugo koje će u idućim satima jačati. Uskoro će biti vrlo jako, sutra i olujno. Treba znati da je to samo nekih desetak minuta od Grada Splita, odnosno cijelo to područje je zanimljivo, po tome što se na malom području miješaju dvije klime. Prava mediteranska je submediteranska u kojoj je danas sniježilo."

Zanima me je li Dalmacija ikad uopće spremna za snijeg. Imate li uopće soli za ceste? Ima li itko u Splitu zimske gume?

"Ne bih želio da ispadne da ja tražim alibi za neodgovorne vozače jer zaista uputiti se na snijegom prekrivenu cestu, zimske uvjete s ljetnim gumama bez odgovarajuće zimske opreme je neću reći samo neodgovorno, nego vrlo opasno. Ne samo za sebe, već i za druge sudionike u prometu, ali moram reći jedan klimatološki alibi za Splićane i Dalmatince. U prosjeku nekih svako četiri godine padne u Splitu snijeg pa nije ni čudo što ljudi nisu spremni što nemaju tu kulturu vožnje u zimskim uvjetima."

Čim netko kaže snijeg u Splitu svi se odmah sjete onog 3. veljače 2012. godine kad se Split zabijelio, kad su ljudi lomili noge. Nevenka Bečić im je lijepo rekla da su svi sami krivi. Pamtite li vi taj dan? Po dobrom ili po lošem?

"Znate što je meni najinteresantnije kod tog snijega, a to je da su i mladi i stari disali kao jedno jeli. Vrlo neobično je da su i odrasli imali istu emociju kao što imaju djeca. Svi znamo koliko je taj snijeg u Splitu zaista prouzročio problema, paralizirao je čitav grad na nekoliko dana i nitko se nije mogao ničim baviti. Ali jeste pitali dijete i njegovu majku i oca, svi bi rekli isto: Ludilo. Split je bio oduševljen. Ono što je interesantno kod ovog grada je da on proživljava na isti način kao što proživljava sportske uspjehe tako proživljava i snježne, zimske ciklone i meteorološke fenomene. Jednostavno, to je takav temperament. Snijeg u Splitu pada zaista rijetko, a kad padne, to je jedan val oduševljenja. Ne biste vjerovali, znači doslovce padaju oklade u kafićima, koliko će ga pasti i hoće li padati i kada će prestati. Šalju se ture, nazdravlja se tom snijegu. Teško je to razumjeti, ali kažem ako uzmemo u obzir svako koliko u Splitu pada snijeg, onda možda i nije toliko teško za razumjeti u odnosu na kontinent gdje je snijeg svakodnevna pojava."