Ministar kao u Alienu, njegova i njezina perspektiva, ministar koji ljubi užasnutu figuru Edvarda Muncha. Skoro pa užasnuta bila je i ministrica Annalena Baerbock nakon ovoga. Zacrvenio se od nelagode valjda i ministar, ali bilo je prekasno. Već je postao vijest po svim portalima, od BBC-a do arapskih medija koji poljubac nazivaju skandaloznim.

„Neviđeno, kontra svih diplomatskih protokola, kontra diplomatskih manira. Ma čak i da smo mi vidjeli da su oni prisne kolege koji se znaju 20 godina i naravno da će imati drugačiji odnos, ali to ne radiš kad staneš na podij za fotografiranje. Podsjetio me na Trumpa koji je rukom znao povlačiti ljude i držati ih koliko njemu odgovara. To je tipični bullying“, govori nam komunikacijski stručnjak, Željko Riha.

I čovjek bi pomislio da netko tko je bio veleposlanik u Mađarskoj, Njemačkoj, tko je završio škole za međunarodne odnose, ako ništa, barem zna nešto o službenom protokolu. Ali, ne. Sve je izgledalo toliko nadrealno da smo o ovoj temi morali pitati i satiričare.

"To je neko naše poltronstvo prema Nijemcima, da moramo biti ljubazniji prema njima nego što oni to traže. To me podsjetilo na legendarnu pjesmu Danke Deutschland koju smo snimili kad su nas Nijemci priznali. Mislim da se od te pjesme nismo ovako diplomatski osramotili pred Nijemcima. Čovjek je fulao trenutak, ali ne izgleda mi on inače kao da zna pročitati ljude, situacije….“, govori nam satiričar Domagoj Zovak.

Pa sad njemački Bild piše i kako je hrvatski šef diplomacije napao Baerbock poljupcem. Čini se kao da je želi poljubiti u usta, ali Baerbock se okreće brzinom munje - opisuje neugodnu situaciju Bild. I tu nije kraj neugodnostima.

"Nema sumnje da se ovdje radi o faktoru da je ona žena. Jer da to nije faktor to bi napravio ministru sa svoje desne strane ili nekom drugom. Ali, nije. Napravio je to njoj. Je je ona žena. On implicira tako, jer je to tako kod nas u javnosti često postavljeno, da su njene granice mekše, blaže, da on njoj smije prići toliko blizu da joj da poljubac“, kaže psihologinja Senka Sekulić.

Ministar Grlić Radman pravdao se da je u pitanju topao i ljudski pozdrav, i da se sa svima srdačno pozdravlja. Pa eto, ministrici poljubac u obraz, a ruskom kolegi Sergeju Lavrovu toplo čitanje poezije.

Često je zbog svojih izjava Grlić Radman završio kao meme. Nedavno je zaboravio prijaviti u imovinskoj kartici 2 milijuna eura, jer eto ne razmišlja o tom novcu. Kako je jednom rekao, proizvod je Franje Tuđmana, a neke izjave jednostavno ni mi nismo mogli objasniti.

„Kada je prije dva tjedna bilo glasanje o njegovom povjerenju u Saboru i onda je on krenuo pričati - Pa znate, ja sam u tu karticu upisivao i što treba i što ne treba. I Plenković sjedi kraj njega i gleda ga i kao da govori - Šta pričaš ti. Gleda u njega, nisi normalan, šuti. Čak se i on počeo snimati. Ali, eto on ga je izabrao, njegov je čovjek“, zaključuje Domagoj Zovak.

A cijeli slučaj u Berlinu podsjetio je na trenutak u kojem je predsjednik španjolskog nogometnog saveza bez dozvole poljubio u usta nogometašicu.

„Ženske granice se ne poštuju, i ne da se one ne poštuju nego nisu ni bitne. Do te mjere su bitne da se smatra da ih nema i da su nevidljive i on može napraviti što hoće“, objašnjava nam Senka Sekulić.

A ono najmanje što je hrvatski ministar mogao napraviti je ispričati se ministrici Baerbock, umjesto svima - koji su se uvrijedili.