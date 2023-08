Jeste li ikad igrali Riziko, osvajanje teritorija? Riječ je o istoj toj igri, ali na plažama.

U ovom su slučaju vaše figurice ručnik ili šator. Kada su posuti kamenčićima poruka je jasna - mjesto je rezervirano.

I Tomislav iz Bosne i Hercegovine priznao nam je da je bilo situacija u kojima je i on došao ujutro i ostavio ručnik da bi si rezervirao mjesto.

"To većina radi", dodao je, ali nije čuo da je takvo ponašanje u Španjolskoj kažnjivo.

Da, i to kazna od 300 do tri tisuće eura. Tako se na južnoj obali Španjolske od sada bore sa svima koji ostave ručnik ili bilo kakav rekvizit, a nisu i sami tamo.

Odavno su u tu borbu krenuli u Baški. Već nekoliko godina ako rastegnete i ostavite ručnik.

Komunalni će redari uzvratiti potezom tako da pokupe ručnik. Ručnik će vam uzeti i odnijeti ga u obližnje skladište. Tko po svoje ne dođe, smatra se da mu ni ne treba.

Iako na tabli piše da ćete platiti i kaznu od 130 eura, to je u Baški samo blef jer mnoge ne zamara što će ostati bez ručnika, ležaljke ili šatora.

Načelnik Općine Baška Toni Juranić rekao je da ako bi bilo potrebno, uveli bi novčane kazne poput onih u Španjolskoj.

"Nekakve kaznene odredbe uvijek izbjegavamo uvrštavati, odnosno primjenjivati, s obzirom na to da je to jedna nepopularna mjera. Ali, ako se treba to je krajnja mjera", pojasnio je načelnik Juranić.

Ipak, dio kupača bi glasao za takvu mjeru.

"Tražimo po 30 minuta mjesto. S torbama i djecom, to nije dobro", istaknuo je Kevin iz Njemačke.

"Ako već trebaš, dođi ranije i budi tu do kad trebaš i onda idemo dalje", rekla je Đurđica iz Voćina.

Linda iz Švedske ispričala je da svi ostave ručnike na plaži i tako zauzmu mjesta već oko 7 sati ujutro.

"Kada dođete ovdje i sami morate to napraviti, jer inače nećete imati mjesto na plaži", osvrnula se na sklanjanje tuđih ručnika što već postaje bitka.

Šatori su postali neizostavni gotovo svakoj obitelji, ali sada se razmišlja da se i to zabrani, a 8. kolovoza u Baški će se održati rasprava.

"Nekad smo imali samo ručnik kad smo dolazili na plažu. Danas imamo kojekakve rekvizite - napuhance, male šatorčiće, sjenila", kazao je načelnik Juranić.

Na dijelovima talijanske obale već, recimo, morate platiti ulaznice da bi se ograničio broj ljudi na plažama. Pravilo je da svatko tko dođe ima šest kvadrata, ali Tomislav svejedno priznaje da mu je draže osvojiti svoje mjesto za sunčanje.

"Tko prvi mladenki, njegova mladenka", poručio je Tomislav.

Tko prvi, njegova mlada ili tko prvi, njemu kazna od tri tisuće eura barem kada je u pitanju Španjolska. U ratu ručnika čeka se još hrvatski potez.

