direkt u ameriku Mojmira ide u Ameriku: 'I'll be back'

Voditeljica i urednica RTL Direkta sa studijskog programa vratit će se za tri tjedna. A dok je u SAD-u Direkt će voditi Damira Gregoret. Mojmira je večeras na kraju emisije poručila: I'll be back. U zadnjoj emisiji prije puta voditeljica je nekoliko rečenica teško izgovorila. " Nije to bilo zbog tuge jer se opraštam s gledateljima. Uhvatio me kašalj, ali i obični kašalj u programu uživo odjekne direkt u glasno"