pseudoznanost Možda ste mislili da je danas najdepresivniji dan u godini. Nije. Blue Monday je obična prevara

Možda ste danas bili bezvoljni, tužni, nije vam se dalo na posao, pritišće vas stanje na računu, ne odgovara vam hladno vrijeme, a onda ste još čuli da je danas najdepresivniji dan u godini: i predali ste se tuzi i jadu. Danas je taj treći ponedjeljak u siječnju, postoji čak i jednadžba koja dokazuje da je baš to najdepresivniji dan. U nju su uračunati i vremenski uvjeti i dugovi i plaća i vrijeme koje je prošlo od Božića i nerealizirane novogodišnje odluke. Ali, možda će vas ovo izvući iz depresije: Sve je to najobičnija prevara. Pseudoznanost, laž, kako hoćete. Psiholog koji je izmislio jednadžbu, to je napravio da pomogne jednoj putničkoj agenciji prodati više putovanja. O Blue Mondayu ili bolje rečeno običnom ponedjeljku Darinka Trgo