BIO PIJAN ILI NE? Može li se ovakva nesreća dogoditi svakome od nas ili samo Banožiću? RTL-ov panel donio je svoju presudu

Od stana u centru Zagreba do besmislica o The Facebooku: bivšeg ministra obrane uglavnom ste znali po aferama. Bio je to ministar kojeg premijer nije mogao smijeniti zato jer je to baš jako htio Zoran Milanović. A sada bi mogao završiti u zatvoru. I dalje ne znamo kolikom je brzinom vozio, ali izgleda da je bio pod utjecajem alkohola. Telegram večeras piše da je pola sata nakon nesreće imao 0,21 promila alkohola u krvi, ali i da je tu noć bio na druženju koje je dugo potrajalo. Dakle bio je umoran, donio je groznu odluku, preticao je po magli i po mraku: zbog čega je život izgubio otac dvoje djece. Može li se to dogoditi svakome ili samo Mariju Banožiću? O tome Hrvatska raspravlja cijeli vikend. Više pogledajte u prilogu Ivana Skorina