Mrze, komentiraju, utječu na izbore, a nisu ljudi: Tko i što su botovi?

Oni komentiraju razne teme na Facebooku, zagovaraju kandidate s ekstremnim mišljenjima, oni mijenjaju tijek povijesti, utječu na rezultate izbora, iako ne postoje. Oni su botovi kojih na društvenim mrežama ima više nego ljudi. Na Twitteru više nego drugdje, barem je tako utvrdila analiza koju je naručio Elon Musk: 11 posto korisnika su lažni.

"Mojmira otkriva toplu vodu", "reporter Skorin priča gluposti" - evo to su neki ovako obični normalni komentari, konstruktivne kritike, to nisu botovi. Ali "Kill Bill prdaje dince Farmacijske dustrije ili Putin če vš sve spalic" e to su botovi, obično su i tako nepismeni, pojavljuju na potpuno nelogičnim mjestima, ali ovo nije priča o nekom kompliciranom kompjuteriziranju, ovo je priča o mržnji

Ali ne mrze nas toliko ljudi, koliko roboti, skraćeno, botovi, eto, potvrdili su nam i državni kompjuteraši.

"Tu se najvjerojatnije radi o takozvanim botovima, odnosno malicioznim botovima", tvrdi Nikola Modrušan iz Državnog ureda za razvoja digitalnog društva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Internet je to nježno, šareno mjesto puno ljubavi i toplih zagrljaja, koliko god mi to možda željeli, nažalost – nije. Hejt iskače sa svakim novim klikom, prolaskom prsta po zaslonu, zlo je svugdje, ali nije, nego su to botovi. Tko su oni? Odnosno, što su oni? Jedan tip stvori sto lažnih profila i onda komentira sve redom.

"To su softveri koji omogućavaju takve stvari i oni omogućavaju da se vrlo lako, a ponekad i automatizirano objavljuju sadržaji", objašnjava Marko Rakar, informatički stručnjak.

"Botove možemo zamisliti kao aplikacije bilo na mobitelu bilo na računalu koje je netko isprogramirao da oponašaju ljude u razgovoru", kazao je Dragan Petric, novinar i IT stručnjak.

Modrušan tvrdi da je borba protiv botova vrlo teška.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Botovi su imali ključnu ulogu u Brexitu i dovođenju Trumpa na vlast, šest godina poslije, nakon gomile filmova, knjiga, svjedočenja i svih ostalih dokaza o tome kako su botovi alat političke moći, eto, očito smo nemoćni i dalje - lažni društvenomrežni mrzitelji haraju.

Dakle, vama se čini kao da gomila ljudi ima neki čvrsti stav o Plenkoviću, koroni, Ukrajini ili RTL-u i nitko ne razumije što su možda napisali stvarni ljudi, a što nisu, ali ustvari to je sve jedna osoba.

"Njihovo djelovanje može se otežati tako da se onemogući brzina kreiranja samog accounta", objašnjava Modrušan.

Ali na Markovoj mreži botovi nemaju straha, a i nije da se Facebook baš nešto jako trudi srezati lažnjake pa i dalje itekako utječu na izbore diljem svijeta. No sad kreće cijela nova saga s Twitterom Muskom i iskorjenjivanjem botova. Prije preuzimanja, tražio je da mu stari šefovi dokažu da botovi čine manje od 5 posto aktivnih korisnika – nisu. Sad kad je preuzeo, najavio je čistke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još teže kad vlada kaos, nakon što je dao otkaz pola firme, toliko je rasulo da se sad čak više ne kontroliraju autorska prava, cijeli filmovi bez ikakve zaštite se pojavljuju na Twitteru, CNN piše da će zbog njegovih promjena sada biti još teže zaustaviti botove. No, kako kod Muska često najavljene promjene traju samo par dana, možda se opet vrati natrag na svoj Antibot put, pratit ćemo.