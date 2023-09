Elon Musk ugrađivat će čip u ljudski mozak za naprednim robotskim uređajem.

Nije šala, dobio je dopuštenje da radi prve eksperimentalne terapije na kvadriplegičarima.

"Čak i ako govorimo o nekome tko nikada nije vidio, tko je rođen slijep, vjerujemo da mu možemo vratiti vid", kaže Musk o svom projektu.

I to je samo jedna od ideja. Moždanim čipovima planira vratiti pokret paraliziranima, pomoći ljudima s Parkinsonovom bolesti, pa čak i onima koji se bore s depresijom.

"Implantat je kao jako mali pak. U sebi ima aktivnu elektroniku. Elektrode su zapravo jako sitne niti i na krajevima pakova je mnogo tih elektroda. I dovede te elektrode do neurona, možete detektirati što taj neuron znači", govori jedan od inženjera u Neuralinku.

Drugim riječima, želi spojiti mozak s kompjuterom preko čipa koji bi onda spajao bežični uređaj iza vašeg uha s pametnim telefonom. Zvuči kao znanstvena fantastika, jer i jest. Nitko do sada to nije izveo do kraja, svi pokušavaju, a Musk se nada biti prvi.

"Želimo vratiti funkcionalnost ljudima koji su izgubili vezu između mozga i tijela. Zamislite da je Stephen Hawking mogao govoriti i komunicirati kao netko tko ima potpuno funkcionalno tijelo", dodaje Musk.

Nova je to tehnologija koja dosad nije viđena.

"To je jako nova tehnologija. Ja bi rekao da to spada u domenu znanstvene fantastike. To su kiborzi, ljudi s ozbiljnim implantantima na mozgu, dakle čip koji može bilo što raditi. To može biti i dobro i loše. Zamislite da imate neki čip u mozgu koji omogućava vašim mislima pristupate cijelom znanju koji ima internet, cijelom Googleu, Wikipediji, samo na temelju vaših misli. To su ogromne mogućnosti", za Direkt govori bijeli haker, Leon Juranić.

Pokušao je već čipove ugrađivati na životinjama. Na svinjama, ali i na jednom majmunu. U jednom testu uspješno je odigrao videoigru s Muskovim čipom u glavi.

Nažalost majmun je godinu poslije uginuo. A što ako ovu super tehnologiju netko hakira, može li nam i čitati misli?

"Taj čip u sebi ima neki software. Ja još nisam vidio software na svijetu koji je apsolutno siguran, stoga ovo otvara mogućnosti za malverzacije, manipulacije i sama hakiranja", kaže nam Leon Juranić.

Nitko ne zna koliko je sigurno, pa možda da ipak pričekamo da Elon prvo stigne do Marsa, u još jednom projektu koji najavljuje, prije nego nas sve pretvori u kiborge.

