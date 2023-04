Sjećate li se "Terminatora"? Taj znanstveno-fantastični klasik počinje kadrovima iz postapokaliptične 2029.-e u kojoj vladaju strojevi s umjetnom inteligencijom i nastoje istrijebiti zadnje ostatke ljudske vrste. Iako je star gotovo četiri desetljeća, tema filma baš je ovih dana u fokusu svjetske javnosti. Nikad se glasnije nije pričalo o opasnostima koje sa sobom nosi umjetna inteligencija, pri čemu su manji problem aplikacije koje bi umjesto učenika mogle pisati ispite ili lektire. Neki već strahuju da bi šira primjena umjetne inteligencije mogla imati ogromne i društvene i ekonomske posljedice, pa i dovesti u pitanje opstanak ljudske civilizacije kakvu poznajemo. Zato je Italija prva europska zemlja koja je zabranila upotrebu ChatGPT -a, a šefovi IT industrije predvođeni Ilonom Muskom pozivaju na polugodišnji moratorij na razvoj umjetne inteligencije. Ima li to smisla, i kakve su nam uopće šanse protiv robota?

Polaže teške ispite na Harvardu, piše pjesme i prigovore za kazne

Čak i Stan i Clyde iz South Parka znaju što je IN. ChatGPT piše im eseje, poruke za djevojke, a preko njega se savjetuju kako zavoditi. Na kraju najnovije epizode animirane serije najpopularniji chatbot na svijetu potpisan je kao jedan od scenarista. Sudjelovao je u pisanju epizode o samom sebi.

I to već svi znamo. Uz njegovu pomoć vara se na testovima, on polaže teške ispite na Harvardu, piše pjesme i prigovore za kazne za parkiranje. I tko zna što još, a da o tome nemamo pojma. Gostujući je scenarist u South Parku, a bi li Chatgpt mogao napisati holivudski blockbuster - zna čovjek koji je snimio film o umjetnoj inteligenciji.

“Duša je nezamisliva i neizreciva je. I to ne može stvoriti nikakav algoritam, to je samo nešto što postoji u svima nama. Da to izgubimo zbog knjiga, filmova i glazbe koju pišu roboti koje mi stvaramo i kojima dozvoljavamo da nam to vode - to me zastrašuje”, kaže Steven Spielberg.

Straši Spielberga, straši i Talijane. Odakle informacije koje daje, zašto ne provjerava dob korisnika, i što je s privatnosti pita se talijanska vlada, prva u Europi koja je zabranila Chatgpt. A čak su i Steve Wozniak i Elon Musk izrazili zabrinutost i predložili hitni prestanak razvoja visoke umjetne inteligencije na šest mjeseci.

“To bi bilo kao da su Jobsevi, Wozniaci, Muskovi apelirali na javnost da se na na šest mjeseci zaustavi korištenje kotača, interneta, ili razvoj električne struje. Ja sam protiv zabrane, mislim da nije dobro obuzdavati razvoj tehnologije, pa makar ona donosila neke negativne posljedice. Besmisleno je. To se ne može zaustaviti”, kaže nam Dragan Petric, IT stručnjak i urednik časopisa BUG.

Ima i pozitivne strane

Ali može potencirati eventualne negativne stvari. Otac naprednog chatbota, Sam Altman, kaže da se i on pomalo boji gdje će nas odvesti umjetna inteligencija. Boji se da će se koristiti protiv demokracije, za širenje dezinformacija, cyber napade, a mogla bi napasti i naša radna mjesta. Već sada je zamijenila DJ-a u klubu u Londonu.

“Umjetna inteligencija ima i mnoge pozitivne strane. Može pomoći u liječenju bolesti, može pomoći rješavati klimatske promjene i prilikom učenja nam pomaže da prilagodimo sadržaj”, kaže Ivan Rimac, član uprave CroAI-a.

Ali ne brinite, nikakvi terminatori nas ne žele istrijebiti.

“Da će nas umjetna inteligencija nadomjestiti, pobijediti ili urotiti se protiv nas je i dalje po meni u domeni SF-a, i to je nešto s čime se može plašiti malu djecu”, ističe Dragan Petric.

A najvažnije je zapravo da vi znate što je umjetno stvoreno, a što je nije. Pitanje je samo hoćemo li to uskoro znati prepoznati.