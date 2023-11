Je li bilo propusta u očevidu i kakve bi nesreća Marija Banožića mogla imati političke posljedice bila je tema razgovora s Radimirom Čačićem u RTL Direktu.

Nakon svega ovoga što smo vidjeli, možete li ocijeniti je li bilo nekih propusta u očevidu? Imali nelogičnosti? Imali skrivanja, je li sumnjivo ovo s alkotestom - jedan rezultat. Drugi rezultat.

"Nemam pojma, niti je to moja struka niti išta o tome znam i ne mogu vam na to odgovoriti. Jedino što sasvim sigurno znam i to mogu odgovoriti da je sve što je relevantno javljeno istog trenutka premijeru."

Znači mislite. On sve zna…

"Jednostavno je to tako. To se tako čini. Svatko tko misli da to nije tako vara ili se pravi blesav."

Mnogi su ovih dana povlačili paralele sa slučajem koji se vama dogodio 2010. godine. Također ste sudjelovali u prometnoj nesreći. Također je bila smrtna posljedica. Međutim, tada vi niste bili u Vladi. Bili ste saborski zastupnik. I okolnosti su bile drugačije.

"Okolnosti su bile potpuno drugačije. Jednostavno zato što je tamo bio neupitan nehaj. Je li imate nehaj ili neizravnu namjeru? Neizravna namjera podrazumijeva alkohol u bilo kojoj formi, prekoračenje brzine pretjecanja u tunelu ili prolaz kroz crveno. Neprimjerenu vožnju u magli, dakle pretjecanje u magli. Dakle, postoji cijeli spektar. Kod mene, prema presudi, ničega od toga nije bilo i presude za nehaj su od oslobođenja - jedna godina do gornja granica pet. Ovisi koja je razina, a na drugoj strani neizravna namjera su od tri do 15 godina. To su sasvim druge kategorije.

I u mom slučaju, s obzirom na to da sam vozio 00 alkohol, s obzirom na to da sam vozio ispod dozvoljene brzine, s obzirom na to da je neupitno drugi automobil u kojem je bila obitelj Liptak. Dvoje ljudi je poginulo, mislim preminuo nakon nesreće. Gospođa Bille starija ali preminula. Nisu bili vezani. Gospođa koja je vozila nije imala ni jednu, ni najmanju ozljedu. Bila je vezana. I nisu imali svjetla za maglu i što je najvažnije, vozili su brzinom koja je bila dva puta niža od dozvoljene, što je samo po sebi zabranjeno jer su se izgubili. Promašili su izlaz s autoceste, što je gospođa i rekla. To su sve razlozi zbog kojih me sud prvostupanjski osudio uvjetno uz jednu važnu klauzulu da se istog trenutka po donošenju presude ta presuda briše. Dakle, onda vidite kakva je bila presuda. Dakle, imate oslobođenje uvjetno, a ova se odmah briše, a onda dalje stupnjevi. Nažalost, drugostupanjski je završio kako je završio. To je jedna politička igra o kojoj ja više manje znam sve. Nisam jedini koji to zna.

Puno rasprave sada o ovome alkotestu. Je li normalno da se od njega alkotestiranja tek pola sata nakon što se osjećate nakon vaše nesreće odmah na licu mjesta? Naravno, pravila?

"Naravno da se odmah napravi alkotest i odmah se sve zna. Naravno, krv kaže preciznije nego sam test."

Mislite li da će Mario Banožić završiti u zatvoru ili mislite da će biti nekih pokušaja da ga se u tom smislu spasi, da mu se kazna ublaži.

"Očekujem da će sve biti korektno napravljeno. Na kraju krajeva. Previše je tu očiju uprto u to da se ne bi saznala bilo kakva muljaža u tom smislu prije ili poslije. Nadam se da će biti nevin po mogućnosti i oslobođen. Imate mogućnost s nehajem da budete oslobođeni ili blago kažnjeni. To znači da jednostavno nije kriv jer čovjek, kao što mnogi vele da se to ne može svakome dogoditi, ali ti jednostavno lažu. Ako su vozači, svakome se nekad može dogoditi. Nehaj, ne može neizravna namjera. Ovo, pijan, brzo, magla. To je drugo, ali nehaj svakome."

I prije ove nesreće, javnost je Banožića znala po aferama. Je li trebao i prije ove subote trebao postati bivši? Je li jedan od razloga zašto nije postao bivši zato što je to Zoran Milanović toliko to htio?

"U pravu ste, on nikad nije smio postati ministar. On je potpuno potkapacitiran, nije materijal za ministra. Ali, on je državni ministar i kao državni ministar ima jednu od ključnih uloga da bude lutka trbuhozborca koji se zove Plenković. Nije jedini. Imate i Grlić Radmana. Samo su tri koja imaju direktnu ovisnost i komunikaciju s Predsjednikom države. Dvojicu je kontrolirao Plenković, treći je Davor Božinović. Njega ne kontrolira, ali zato nemate te cirkusantske sukobe"