HIT DANA Najbolji je košarkaš na svijetu, ima karijeru za film, a kad odmara u Somboru posve druga priča. Ovo je Nikola Jokić na praznicima

Najbolji je košarkaš na svijetu, ima karijeru za filmski scenarij, divi mu se cijeli svijet, vlasnik je najbogatijeg ugovora u povijesti NBA lige, u idućih 5 godina zaradit će 270 milijuna dolara, no sve to kao događa nekom drugom - Nikola Jokić na praznicima, hit je dana RTL Direkta. Provodi ih u rodnom Somboru, sjedi na kvartovskoj klupici ispred zgrade u društvu kćerkice s kojom prošeće do obližnjeg parka. Popriča s poznanicima u prolazu, s prijateljima ode na basket, brine se za svoje konje daleko od slave koju mu nudi američka javnost nenavikla na netipičnu zvijezdu koja je nakon osvajanja prve NBA titule - samo htjela - doći doma.