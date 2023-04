'Nakon 3,5 sata razgovora premijer nas je pitao hoćemo li odustati od štrajka'

Eto, po tko zna koji put, premijer se pojavljuje kao deus ex machina i rješava problem koji njegovi podanici nisu uspjeli. Koje su to posebne moći Andreja Plenkovića? To smo u RTL Direktnu pitali gošću, predsjednica Koordinacije obiteljskih liječnika Natašu Ban Toskić.

Koja li je tajna Plenkovića pregovarača? Što on ima, a da drugi nemaju, osim premijerske pozicije?

Ne mogu tu tajnu otkriti, ali mogu reći da je sastanak s premijerom bio konstruktivan, dug ali i iscrpljujuć. Premijer je poslušao naše argumente, nastojao izaći nam u susret. On je iznio i probleme s kojima se susreće Vlada. Ali nam je dao obećanja i garancije, a mi se nadamo da će ih i ispuniti.

Dakle, njemu vjerujete, a ministru ne?

Ne bih govorila u kategoriji vjerovanja. Dugogodišnji dijalozi i radne skupine u Ministarstvu zdravstva nisu imale učinka, zato smo se obratili i premijeru, a to je bila i poruka s prosvjeda: 'Premijeru, vrijeme je da se uključite!'

Što ste dogovorili?

Imali smo pet jasnih zahtjeva. Najkonkretnije i izgledno je će se najbrže riješiti, već do kraja mjeseca, je Uredba o koeficijentima na plaću. Naši ostali zahtjevi, kao su takozvanih robovlasničkih uvjeta specijalizanata i mladih liječnika, bit će potvrgnuti reviziji i premijer se obavezao da će ubuduće ugovori biti potpuno drugačiji, a za dosadašnje treba naći način da se uvaže.

Vremensko-kadrovski normativi trebali bi se definirati do 1. listopada, a Zakon o radno-pravnom statusu liječnika mora biti u izradi u isto vrijeme kad i Zakon o javnim službama, koji 30. lipnja ide u prvo čitanje u Sabor.

Je li točna infomraicja da je premijer tražio jamstvo da nećete štrajkati?

Nije, ali nakon 3,5 sata razgovora pitao nas je hoćemo li odustati od štrajka. Nismo mi ti koji imamo pravo takvu odluku donijeti, to će odlučiti Glavni odbor Hrvatskog liječničkog sindikata nakon što predsjednica prezentira što je rečeno na sastanku.

Ali vi vjerujete da neće biti potreban štrajk?

Ne bi bilo korektno prema partnerima da unaprijed iznosim osobno mišljenje.