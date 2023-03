Nakon cajki u Puli, problem su metalci u Kutini. HSS-ovac protiv metal festa pred Uskrs jer veličaju zlo

Prvo su problem bili narodnjaci u Puli i Osijeku - sad su problem metalci u Kutini. Tamo bi naime za mjesec dana trebalo nastupiti nekoliko bendova na Heretic Feast festivalu, u prijevodu heretična gozba. Istina je da se radi o black metalu, točnije ekstremnoj vrsti metala sa sotonističkim stihovima.

Istina je i festival reklamira paklene zvukove, govore o gomili bijesnih heretika, pričaju o vražjim repovima, slavljenju smrti i kvarenju zemaljskih duša, ali tako metalci pričaju otkad postoji žanr. Već 60 godina pjevaju o đavli i sotoni i zlu, i već jedno 40 godina nitko stvarno ne brine da se radi o sotonistima koji kvare djecu. Nitko osim jednog HSS-ovca.

Naime, član kutinskog gradskog vijeća, Dragutin Vagner kaže da se u Kutini održava sotonistički koncert koji veliča zlo. Smeta mu što se baš s Velike subote na Uskrs veličaju vrag i mračne sile. Gradonačelnika je tražio da pomakne termin koncerta jer je ovo uvreda svim građanima. Organizatori koncerta kažu da će teško pomaknuti datum festivala na koji stižu 44 benda i da nisu htjeli nikoga uvrijediti.

"Rekao bih da je sporno to što taj žanr glazbe se koristi takvom ikonografijom kakva je i mislim da je to jedino što im je sporno u slučaju tog festivala. Mi smo demokratsko društvo i definitivno zabrane nisu zdrave za naše ionako već oštećeno društvo. Ja ne smatram da je to išta sotonistički i nema mi smisla ta izjava u današnje vrijeme.

Svatko može slušati što želi, za sve ima publika tako da ne vidim problem. Datum je takav kakav je prvenstveno jer su to praznici i što je to veći broj ljudi slobodan. Tko hoće može uvijek uživat u toplini svog doma i slavit Uskrs kao većina. Svatko bira svoj način zabave", rekao je Ivor Harmicar, organizator.