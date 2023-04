NASA šalje ljude oko Mjeseca. Astronom za Direkt o misiji, 'nedostižnom' Marsu, suradnji Rusa i SAD-a

Oni će hrabro krenuti tamo gdje nitko nije išao punih 50 godina! Tako se, u stilu kapetana Pikarda iz Zvjezdanih staza, može najaviti misija ARTEMIS, misija koja će dogodine vratiti ljude do Mjeseca, i time uvesti ljudsku rasu u novu eru istraživanja svemira.

NASA je objavila novi spot u kojem se, kao u nekom holivudskom blockbusteru, predstavlja četveročlana posada izabrana za lunarnu misiju, koja po prvi put uključuje ženu i Afroamerikanca. Oni će, kako najavljuje američka agencija, napraviti sljedeći golemi skok za čovječanstvo i pripremiti put za buduća slijetanja i bazu na Mjesecu, a potom i slanje ljudi na Mars.

Jednom kad krene, misiju će sigurno cijelo čovječanstvo pratiti bez daha. No, program ARTEMIS od prvog dana već pozorno prati legenda hrvatske astronomije, astronom Ante Radonić koji je gostovao u Direktu.

Za početak, kako vam se sviđa ovakva pa gotovo filmska najava misije Artemis? Čini se da je napravljena kako bi privukla što više mlađe populacije?

"Naravno, jako mi se sviđa. NASA mora opravdati porezna sredstva i pripremiti se za buduće budžete koji će biti jako važni", rekao je.

Važno je spomenuti da misija ide postepeno - posada Artemisa 2 neće sletjeti na Mjesec, zar ne?

"Tako je, trebate prvo poslati ljude oko Mjeseca da dobro isprobate svemirski brod kojim nitko od ljudi nije letio. On je isproban prošle godine, u automatskom režimu. Nije imao sve ono za održavanje života, da astronauti imaju kisik, dušik, da imate uređaje koji odstranjuju ugljični dioksid. Sada će sve biti demonstrirano u realnom letu s četiri člana posade, a nikada do sada nismo imali slučaj da četiri člana idu na put oko Mjeseca", tvrdi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad bi se onda formalno čovjek trebao vratiti na Mjesečevu površinu?

"Formalno najranije 2025., ali ne očekujem da će biti prije kraja 2026. godine. Jedna komisija u NASA-i je rekla da odijela za šetnju po Mjesecu neće biti spremna do tog vremena. A trebate imati spreman mjesečev brod za spuštanje iz mjesečeve orbite. NASA nije imala dovoljno novaca da to financira, ali uskočio je Elon Musk koji će prilagoditi svoj brod za spuštanje dvoje astronauta na Mjesec, ali prvo trebamo vidjeti let Star Shipa u orbitu, to bi trebalo biti ovaj mjesec. Ako to uspije, a ne mora uspjeti od prve, postoji 50 posto šanse da će eksplodirati, ali ako to uspije onda će to biti velika šansa da se astronauti zaista spuste na Mjesec", govori.

Idući cilj je Mars - zar ne? To će biti neusporedivo kompleksnija misija?

"Mars je nekako konačni cilj. Ljudi će s tehničke strane moći za 10-20 godina ići na Mars.

Ako gledate državne agencije one ne mogu ići u neki rizik, ali privatnici mogu s novim sredstvima tehnologije. Prema tome Elon Musk će možda stvoriti uvjete da ljudi za 10 godina mogu poletjeti prema Marsu, ali hoće li to biti sigurno za ljude, hoće li moći ostati na Marsu, hoće li i kada će se moći vratiti. To su stvari koje nisu riješene i zato je teško reći da li će ljudi ići na Mars za 10,20,30 godina. To je konačni cilj. I Kina i Amerika i Europa se slažu da ljudi moraju ići na Mars", zaključuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je uopće došlo do toga da se nakon pola stoljeća ponovno ide na ovakva svemirska putovanja? Znamo da je u ono vrijeme to bio dio hladnoratovsko nadmetanja Amerikanaca i Sovjeta, i tada se ulagalo puno više novca. Sada izgleda opet ima i novca i volje?

"U vrijeme nadmetanja predsjednik Kennedy je obećao naciji da će se desetljeća ljudi iskrcati na Mjesec i nije bilo problema da se odveže vreća s novcem, u ono vrijeme, 1966. godine budžet NASA-e je skočio toliko da je bio četiri posto od federalnog budžeta, a danas nema ni jedan posto, možda pola posto. Vidimo da je NASA imala daleko veći budžet u doba Apolla, a nikada više nije imala takav budžet, a danas nam treba isto velika raketa kao i nekada, gorivo je ostalo praktički isto. Naravno nemate dovoljno novaca, važna je politička podrška, ali sve odlučuju političari. Inženjeri, znanstvenici, oni ne odlučuju o novcu, odlučuju političari", rekao je.

Zanimljivo je da je Međunarodna svemirska stanica praktički jedino mjesto na kojem i dalje blisko i skladno surađuju Rusi i Zapadnjaci. Kako to da se drastično narušeni odnosi na Zemlji, zbog svega što se zbiva u Ukrajini, nisu reflektirali na astronaute i kozmonaute?

"Kad ste na istom brodu morate surađivati. Ruski astronatu moraju vježbati u američkom centru, američki u ruskom centru za obuku. Ruski imaju dio za obuku za manevriranje, imaju motore, gorivo koje dopremaju i uvijek mora biti neki ruski astronaut gore. U američkom dijelu oni su odgovorni za snabdijevanje električnom energijom, održavanje orijentacije svemirske postaje, za kompletnu brigu o radu sustava na postoji. Uvijek mora biti i jedan Amerikanac. Tu je uvijek i neki Europljanin, Japanac i Kanađanin. Amerikanci su odlučili da će uvijek slati svog atronauta u ruskom brodu, a Rusi moraju jednog Amerikanca slati da se ne dogodi ako jedan brod zapne negde da Rusi nemaju u nekom dijelu svog, a Amerikanci svog i svaki je odgovoran za svoj dio. Ako nešto ne štima, ne može se drugačije riješiti jer svaki je astronaut odgovoran za onaj dio za koji je specijaliziran", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovisni su jedni o drugima. U treninzima su se sigurno sprijateljili, ali moraju zajedno skladno raditi", navodi.

Može li dodatna eskalacija utjecati na odnose?

"I taj teži scenarij je moguć, ali Amerikanci će se snaći bez Rusa, ne vjerujem da će se to dogoditi. Moguće je i da se potpuno prekine suradnja, tada bi se Amerikanci snašli, mogli bi dalje sami, da uz pomoć privatnih tvrtki održavaju svemirsku postaju", zaključuje.