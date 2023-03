Nekad su svi htjeli biti astronauti i policajci, a danas? Hrvati bi bili developeri, Srbi i Slovenci pisci

Zbog plaća i radnog vremena do navečer rijetki u Hrvatskoj žele biti trgovci - ali zato zbog plaća od 20 000 kuna mnogi žele biti developeri. Zanimljive je stvari otkrila tvrtka Remitly, koja je istraživala koje poslove ljudi diljem svijeta najviše guglaju.

U Hrvatskoj i BIH to je developer, ali recimo naši susjedi Srbi i Slovenci žele biti pisci, Britanci i Crnogorci piloti, Česi YouTuberi. Gdje su nestali glumci, pjevači i astronauti.Što ćeš biti kad odrasteš?

Što će biti kad odrastu, pitali smo najmanje:

"Pa ja bi mogao biti policija. Zbog sirene. To mi se sviđa", rekao je Vito.

"Frizerka", rekla je Ela.

"Vatrogasac, jer gasi požar", rekao je Zvone.

Zvoni sada nije zanimljivo, ali kada naraste možda se predomisli. Ali prvo da Zvoni, objasnimo, kakvim bi se poslom u budućnosti mogao baviti.

"Developer je fakultetski obrazovan čovjek, najčešće, koji zna kako u programskom kodu isprogramirati aplikaciju, servis, bilo što što koristimo na laptopu, mobitelu, tabletu - svemu što ima ekran", istaknuo je Dragan Petrić, IT stručnjak.

Posao je to u kojem se jako brzo napredujete - u samo nekoliko godina možete od juniora doći do seniora. A plaća? Nije loša. Penje se i do 20 tisuća kuna.

"U svijetu fali developera pa tako i kod nas. To je zanimljiv posao, zato što ga možete raditi online za poslodavca koji je bilo gdje u svijetu, pa je to ljudima jako zanimljivo", rekla nam je Tatjana Barančić, poslovna savjetnica.

I za to ne čudi da je istraživanje tvrtke Remitly pokazalo je da su Hrvati u periodu od 2021. do 2022. najviše pretraživali Kako postati developer? Na taj upit, Google vam izbaciti oko pola milijuna rezultata. A što guglaju drugi?

U BiH nas kopiraju, guglaju isto, Makedonci žele biti programeri, a zanimljivo Srbi, Mađari, Rumunji, Bugari, Slovenci - bi bili pisci. Gugla se i kako postati pilot - u Crnoj Gori i Velikoj Britaniji. Talijani bi bili poduzetnici, Austrijanci glumci, Česi i Slovaci youtuberi, nešto ozbiljnije bi Švicarci i Francuzi - oni guglaju kako postati odvjetnik. I na kraju Španjolci - e oni bi bili influenceri.

"Ideja da budete programer je super. No ne može to biti svatko. Morate imati stras prema programiranju, morate razumjeti sustave, matematiku, programske jezik, sintakse", rekao je Petrić.

20 milijuna - toliko je developera na svijetu, a prema procjenama samo u EU nedostaje ih pola milijuna. Zato programerima rastu plaće iz dana u dan, tvrtke ne žele da odu, makar se to često događa.

"Ja sam radila istraživanje među našim klijentima, i zaključili smo da u dvije godine se promijeni 30 posto ljudi. U Americi je to i češće. A to vam je uobičajeno. Tržište rada je konkuretno, dinamično, a poslodavci se bore za svakog radnika", istaknula je Barančić.

Borba će se nastaviti, tržište je veliko, a Hrvati su izgleda prepoznali posao budućnosti.