'Neki to vole vruće' o popularnosti, grudnjacima i 5 Arena Aleksandre Prijović: 'To ne bi uspjela ni Madonna'...

To je bila tiha soba. A sad idemo na glasnu sobu. To će ovog petka biti zagrebačka Tvornica kulture, jednom kad krenu Kalifornija, Medu moj i šećeru, Kakva noć i Teška vremena. Priznajte, znate riječi pjesama benda Neki to vole vruće. Kako i ne biste, 80-ih i 90-ih nizali su hit za hitom.

Miroslav Stanić - Jimi i Silvestar Dragoje - Šomi bend su osnovali 1980-ih.: i odmah upali u oči domaćoj publici. Već su legendarne priče o obožavateljicama koje su za njima vrištale, i grudnjacima koji su letjeli na stejdž. Hoće li ih biti i na slavljeničkom koncertu povodom 35 godina karijere, vidjet ćemo: ali znamo da publika neće slušati samo stare nego i nove pjesme, poput singla Prolaze dani.

Koncert je za dva dana: ne biste li vi trebali biti na nekoj probi, u izolaciji, sauni, nemam pojma što rade glazbenici prije koncerta.

ĐIMI: Atraktivnija je sauna, ali moramo raditi probe. Dan prije koncerta se ne radi ništa

ŠOMI: U sauni ne, ali na probi da i to ćemo odraditi

Znam da ste uživali veliku popularnost, dobivali stotine pisama obožavateljica dnevno… Kako je to izgledalo?

JIMI: Dobro je izgledalo, grudnjaci, sve sam čuo iz kuloara da su žene pripremile grudnjake i za ovaj koncert.

ŠOMI: Tad je izgledalo dobro, kako kaže Houra: Sve je lako kad si mlad. I to je fenomenalna uzrečica. To je to. I onda je bilo sve to drugačije i lijepo, a danas naše obožavateljice koje su u našim godinama razglabaju po internetu isto o tome. Ovome što ste maloprije Vi spomenuli. Jedna je rekla da je njen grudnjak danas kao padobran pa da ona to ne bi ipak bacila

Mislim da je to bilo lani kad sam shvatila da je čuvene stihove 'Ko vrući bojler kad ga staviš na tri' napisao Gibonni. Možda zvuče smiješno ali pun su pogodak. Jeste li znali da će biti tako ili ste bili skeptični?

JIMI: Kad sam to vidio, bio sam malo odsutan dok su to njih dvojica to slagalo. Otišao sam u dućan i vratio sam se natrag, to je već bilo na A4 papiru i sve mi je bilo dobro do dijela: Ne skidaj čarape ni crne haltere. Ja sam rekao: Ja ću to pjevati. Onda je on rekao: Onda ću ja

ŠOMI: Imao je strah od žene i onda je to tako bilo, ne bi mu to dobro prošlo. Ja sam se uhvatio bez problema.

Ima li neki stih danas za koji mislite ajme bože što je meni ovo trebalo. 'Ona se ne da i baš je dosadna. Reci da i spustit ćemo sjedala', prema današnjim kriterijima…

ŠOMI: Niste u krivu. To je, da nam danas netko takav tekst… Ali, onda nismo tako razmišljali da bi radili restrikciju nečeg. To je bilo doba Saloona i kad smo svaku noć tamo bili i izlazili… Bio je taj život nas mlađih i super nam je to tad zvučalo

JIMI: Mi smo taj spot snimali na Televiziji Sarajevo. Mi smo snimili svoj dio i otišli u Zagreb i mi gledamo odjedanput… Grudi.. Da smo znali, ne bi pristali. Ima jedna lagana zabrana na tom spotu tako da nije moguće uvijek ga pogledati.

ŠOMI: Mi smo isto bili zabezeknuti. Bilo je vani, nismo mi mogli reagirati.

Danas sam slušala vaše pjesme. Dosta riječi znam, imali ste hit za hitom. Šomi vi niste samo glazbenik, bavite se slikarstvom?

ŠOMI: Duže se bavim tim, ali nisam išao s tim u javnost i onda sam na nagovor prijatelja kojima su se slike svidjele jako… Ipak sam se odlučio pa sam imao par izložbi i spremam nešto za iduću godinu u Zagrebu. Volim to, to mi je nešto intimno kad sam sam pred platnom… To me baš ispunjava i mogu meditirati uz to baš lijepo

Moram vas pitati za vruću temu. Svi pričaju o Aleksandri Prijović koja je rasprodala pet arena. Što mislite o tome?

ŠOMI: To je i nama nevjerojatno. Naši kolege s kojima razgovaramo su u šoku. Ne možeš naći nijednog hrvatskog izvođača, rokera, zabavnjaka. Ni Madonna ne bi napunila pet arena

JIMI: To je neka fora, nije možda sad tako da bi mogao nešto tvrditi. Nešto postoji, to je na koji način smo mi koji nikad nismo čuli za nju, sad znamo za nju. Ne postoji kućno druženje na kojem se to ne spomene. To je uspješan marketing.

ŠOMI: Ne sluša se svugdje. Jezik i glazba po mom mišljenju nas definira, možda više od teritorijalnih granica. Kako da me definira mene ili kolege s kojima od djetinjstva slušam blues, jazz i funk. Kako se mogu identificirati s tim? Nejasno mi je kako netko može. Jedan prijatelj mi je rekao da današnji mladi tu glazbu slušaju kao kad brišu nos s papirnatim rupčićem. 'On ti to sluša tako, obriše nos papirnatim rupčićem i zaboravi na to'

JIMI: Danas je potrošačko društvo, kako se sve drugo troši, tako se troši i glazba.

ŠOMI: Mislim da bi sociolozi i muzikolozi trebali kompetentno odgovoriti na ta pitanja. Mi govorimo subjektivno…

Imamo sad i slučajeve gdje se zabranjuju cajke…

ŠOMI: Za to nisam. U umjetnosti i bilo čemu što koketira s umjetnošću nisam nikad za zabrane. Rock, urbana glazba je u odnosu na ovo pala na margine. Nitko si to ne može zamisliti. To je ekspanzija godinama. Mi se uvijek pitamo tko su ti izvođači…

JIMI: Zadaća medija je na neki način da odgaja publiku što je dobro što nije. Na kraju krajeva smo svi u školi imali glazbeni…