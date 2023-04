Ministar Branko Bačić gostovao je u RTL Direktu.

Govori kako slika obnove nije tako crna. "U ovom trenutku se na području Zagreba provode radovi u vrijednosti 2.3 milijarde kuna. Svatko tko hoda Zagrebom vidjet će koliko je Zagreb gradilište. Nikako nisam zadovoljan izgradnjom zamjenskih kuća", govori.

A upravo je u tom dijelu zaprimljeno 247 zahtjeva, no nijedna kuća nije riješena.

"Da. Sada smo pripremili procedure i u svibnju ćemo započeti s gradnjom 21 kuće - 14 u Markuševcu i Čučerju, 7 na području Krapinsko-zagorske županije. I sukcesivno do kraja godine ćemo izgraditi ili će biti u izgradnji 100 zamjenskih kuća", govori.

"Što se tiče nekonstrukcijske obnove u Zagrebu je 2134 kuće čija je prosječna vrijednost jedne takve obnove 9.000 eura. Za razliku od konstrukcijske obnove gdje smo odobrili 123 višestambene zgrade čija je prosječna vrijednost 400.000 eura. Danas smo bili s gradonačelnikom u Đorđićevoj 20 gdje smo obišli zahtjevne radove na konstrukcijskoj obnovi čija obnova košta 600.000 eura, 4.5 milijuna kuna. To su ogromni novci. Kada vidite što radimo po starom gradu - škole, vrtići, muzeji, kazališta, domovi zdravlja…", dodaje.

Izračunala sam danas, 1% zgrada u Zagrebu je konstrukcijski obnovljeno. 1% u tri godine.

"To je loš rezultat, međutim to su iznimno zahtjevni radovi. Lakše je sagraditi jednu obiteljsku kuću nego obnoviti višestambenu zgradu u centru grada. To je iznimno zahtjevan proces, izrada projekta, revizija, početak radova, zbrinjavanje stanara, dogovor među stanarima da se krene u investiciju i mi na tome radimo. Do kraja godine prema projektima i nabavama provest ćemo 250 konstrukcijskih obnova", tvrdi.

"Veliki je interes za samoobnovu. Provodit ćemo ju za 120 višestambenih zgrada u Donjem gradu", kaže.

Čuli ste u prilogu kolege Brunovića….Ljudi su prvo godinu čekali novce, pa godinu konstrukcijsku obnovu. Bez odgovora. Niste li rekli ubrzati administraciju?

"Nema više toga, temeljem novog zakona ponovno smo rekonstruirali model samoobnove, pozivam sugrađane i kojima je potrebno ući u obnovu kuće da nam se jave, da sami naprave nalaz svoje kuće, sami nađu projektanta i mi ćemo u jednom trenutku kada nam nalaz donesu na njihov poseban žiro račun uplatiti cjelokupni iznos konstrukcijske obnove kuće i dodatno za angažman isplatiti novce. Za zamjensku kuću dat ćemo 3300 eura kao trošak što se sami angažiraju", navodi.

Hoće li propasti europski novci?

"Neće, potrošili smo u ovom trenutku 573 milijuna eura od 1.3 milijarde. Kada sam došao u ministarstvo prije dva mjeseca bili smo na 370 milijuna eura, sada smo uzeli ritam da mjesečno koristimo na najzahtjevnije radove. Iz europskih sredstava popravljamo vizuru Zagreba, najprepoznatije zgrade, katedralu, zgradu HAZU-a. Mi ćemo te novce, ja se nadam potrošiti. Još nam je ostalo 100 dana od danas do isteka roka i moramo u tih 100 dana potrošiti 430 milijuna eura. Nadam se da ćemo ih potrošiti, obnoviti brojne zgrade javnog sektora i javnu infrastrukturu", rekao je.

Prošli put sam vas pitala biste li uzeli motiku u ruke, a sad me zanima: biste li se zamijenili s gospođom Vesnom, koja vas je pozvala da probate živjeti u kontejneru tjedan dana.

"Poslao sam poruku i gospođi i svima koji su u kontejneru da iduću zimu neće dočekati u kontejneru. U programu kojeg smo donijeli imamo 11 modela. Ako njihove kuće ne obnovimo ili sagradimo druge smjestit ćemo ih u državne ili druge stanove. Smjestit ćemo ih u drvene mobilne kuće, naručili smo ih 500, visoko energetskih koje ćemo postaviti za sve sugrađane koje ili nemaju pravo na obnovu ili kojima ne stignemo obnoviti. Neću suditi iza mene, napravit ću sve da sugrađani budu zadovoljni aktivnostima", govori.

"Nemamo svih pet slova, šest slova obnove, nismo ni na O - duboko smo u obnovi", zaključuje.