Nogometaš i spajsica, David i Victoria: Cijeli svijet opet priča o IT paru 90-ih. Cijeli svijet pa i Direkt

On dolazi iz radničke obitelji, nju je tata u školu vozio s Rolls Royceom. On je bivša nogometna zvijezda, ona bivša Spajsica, a zajedno su možda i najpopularniji par na svijetu.

"Ima takvih parova. Recimo Michelle i Barack Obama ,Princ Harry i Meghan Markle. Ima još uspješnih i utjecajnih parova, ali rijetki od njih su iskoristili utjecaj da od sebe naprave pravi brend", govori nam Romana Dugandžija,stručnjakinja za odnose s javnošću .

"Beckham je do sada zaradio i za svoje unuke i za praunuke. Ali on je sada prije svega biznismen i on će to htjeti razvijati sve više i više", dodaje Fran Peterlin, direktor sportske agencije.

Dobro Posh i Becks zarađuju na svom imidžu. Dobrih 25 milijuna funti godišnje. A kada razmislite, ovaj par i da nije zajedno bili bi moćni, ali zajedno su jednostavno moćniji. Dio toga pokazali su u novom dokumentarcu, koji im je radila upravo njihova produkcijska kuća.

"Osjećao sam da je to prava stvar i zapravo pravo vrijeme. Želio sam nešto ostaviti za svoju obitelj na što će se osvrnuti i u čemu će stvarno uživati", kaže legendarni David Beckham na premijeri svog dokumentarca.

Victorija nikada nije uživala u nogometu, iako je išla na utakmice kako kroz smijeh kaže, uhodila Davida prije nego su prohodali. A David osim što opsesivno voli čistoću, pravi svoj med i ima i specijalnost zvanu selimo se sutra, nevažno je li to Pariz, Madrid ili Miami.

"Napravio je dobar posao kad je otišao u američku nogometnu ligu za puno manji ugovor nego u Europi. Puno ljudi ga je kritiziralo oko toga. A kasnije saznajemo da je on imao klauzulu da može kupiti klub za 25 milijuna eura, to je bila fiksna cijena, a sada taj klub vrijedi preko 600 milijuna. Zaradio je više nego što bi s tim ugovorom u Europi", govori nam Fran Peterlin, direktor sportske agencije.

Prvo je u američku nogometnu ligu doveo Messija, a sada navodno radi i na tome da dovede Modrića. Čovjek jednostavno ima nos za biznis. Neki kažu, bio je prvi celebrity nogometaš, prvi koji je shvatio da osim sportskog menadžera treba i PR mašineriju iza sebe.

"Prvih 20 - tak godina vidimo radilo se o Davidovoj nogometnoj karijeri, sada je u prvom planu Victoria, grade njezinu karijeru, David je sada u prvom planu otac, podrška. To je lijepo upakirana priča. Oni su brend kao svaki drugi proizvod koji kupujemo, oni to rade izvrsno i strateški.", govori nam stručnjakinja za odnose s javnošću, Romana Dugandžija.

Uvijek je znao prepoznati važnost trenutka. Pa je umjesto u rodilište, išao snimiti reklamu s Beyonce i Jennifer Lopez. Od prvog trenutka kada su Victoria i David postali par mediji im nisu dali mira. Pratili su ih u stopu. I kada su djecu vodili u školu, i kada se saznalo za Davidovu aferu s Rebeccom Loos. Inače, Rebecca se nakon premijere dokumentarca javila, i kritizirala Davida jer se nije ispričao javno Victoriji zbog prevaru.

"Tek sam počeo karijeru u Manchester Unitedu. Svi smo imali najdražu Spice girl. Tada sam je na utakmici prvi put upoznao. Da, bila mi je najdraža Spice girl. Bilo bi možda neugodno da nije", rekao je u jednom intervjuu prije nekoliko godina David Beckham.

Autori dokumentarca o Davidu Beckhamu uspjeli su pronaći jednu jedinu osobu koja nikada nije čula za Beckhama. I to pastira u Čadu. A mi vjerujemo da ćete danas teško naći još jednog pastira koji nikada nije čuo za Posh i Becks.