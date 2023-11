O lošoj argentinskoj ekonomiji pjeva u verdijevom stilu, obučen kao superjunak. Povremeno mahnito skače i poziva na slobodu. Nije greška, čovjeka koji na skupovima maše s motornom pilom, Argentinci su izabrali za svog novog predsjednika.

"Jako nam loše ide i nadam se da nas Milei neće razočarati jer ako nas on razočara, ne znam što više možemo očekivati", govori Ruben Vargas iz Buenos Airesa. "Milei je nešto drugačije što do sada nije bilo isprobano", dodaje Brian Cornalino iz Buenos Airesa.

I nema što, drugačiji je sigurno. Prihvatio je nadimak luđaka, zbog frizure neke podsjeća na Wolverina. Nije mu strano pjevanje, nekoć je bio član benda koji pjeva obrade Rolling Stonesa, a povremeno se ovako pojavljivao na televiziji.

Desničar Javier Milei, novost je za Argentinu koja grca u inflaciji i bori se sa siromaštvom. Ali tu je samoproglašeni anarhokapitalist koji će spasiti zemlju i riješiti je elitista koji su je uništavali. "U Argentini imate vojnu diktaturu 70-ih kao jednu prijepornu točku, i onda san kojeg svi Argentinci imaju na umu, i to je ono na što je on igrao, to je argentinsko jedinstveno mjesto u povijesti, Argentina kao jedna od najbogatijih zemalja svijeta što je sad već jako davna prošlost", govori nam povjesničar Tvrtko Jakovina.



Da Javiera Mileia pitate zabranio bi pobačaj, a ne vjeruje baš ni u klimatske promjene koje naziva socijalističkom laži, no zato spominje slobodnu trgovinu organima. "On u nekim vrijednosnim politikama Argentinu želi vratiti desetljećima unatrag, naročito što se tiče abortusa, prava na nošenje oružja, od čega malo odstupa. Ukinuo bi nacionalnu valutu, centralnu banku, ali bi pretvorio i brojne socijalne politike u privatnu inicijativu", objašnjava nam povjesničar Tvrtko Jakovina.



Među mladima je posebno popularan, pred biračima se ponaša kao pop zvijezda, a obećati će bilo što kao i neki već poznati "netipični političari".



"Trebaju biti posve drugačiji. Dolaze na mjesto garnitura koje su već svima dosadile i koje nisu ništa riješile. Stalno su obećavale ali nisu ništa napravili. Obećavaju magično rješenje kojeg najčešće ne donesu. Trump nije vratio posao u Ameriku, nije učinio da Amerika bolje funkcionira. Dapače, izgubio je taj mandat. Pa i Bolsonaro u Brazilu. I vjerojatno će se to dogoditi sa Mileiejm“, kaže nam komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.



Baš kao i Trump i Javier iza sebe ima televizijsku karijeru kao ekonomski stručnjak komentirao je inflaciju,a onda objašnjavao kako uživa u tantričkom seksu. Ali, vratimo se na bitne stvari jer saznalo se u međuvremenu i da Javier Milei ima neke hrvatske korijene.



"Novoizabrani predsjednik, on je po majčinoj strani Lucić. To je stvar anegdote. On nema neku vezu s Hrvatskom, jer je već pitanje četvrte ili pete generacije useljenika", govori Matija Jerković, Hrvat koji živi u Argentini. Milei je postao popularan kada je pričao o svojim kloniranim psima koji mu navodno daju političke savjete. Očito, jako dobre. A sve brojnije skretanje država u desno, postaje svojevrstan trend.



"Pa kod desničara drži to jedno vrijeme pa popusti, dobar primjer je Poljska. Neko vrijeme su jahali, kad su pretjerali onda su ih smijenili. I to fina smjena, ljudi su htjeli normalno Europu, ne neke zabrane pobačaja. I on bi ga zabranio, kad ljudi vide da im se ograničavaju slobode sigurno će se javiti pokreti protiv, samo je pitanje hoće li to nadjačati njegove pristaše“, govori nam Krešimir Macan.



Što će se dogoditi s argentinskim Trumpom, nitko ne zna, znamo samo da Argentina još nije vidjela ovakvog, doista - blago rečeno - neobičnog predsjednika.