Kantautorica Taylor Swift odrasla je na farmi, a sada je svjetski broj jedan. Prodala je 200 milijuna albuma, 11 Grammyja, a zbog nje fanovi, poznatiji pod nazivom Swiftis, pređu i do 15 tisuća kilometara, a karte za koncerte plaćaju i po nekoliko tisuća dolara.

Puno prije Miley Cyrus i Shakire pjevala je o propalim vezama i tako se proslavila. Sada ima više od 20 pjesama posvećenih bivšima.

"Ona je velika danas kao što je Madonna bila u 80-ima ili Beatlesi u 60-ima, kada je riječ o popularnosti. Međutim, ona je postavila nova pravila igre i mislim da će biti još popularnija", ističe glazbeni kritičar, Bojan Mušćet.

Kada Taylor nastupa, trese se tlo pod nogama. Na koncertu u srpnju u Seattleu seizmolozi su zabilježili podrhtavanja tla, što je jednako potresu od 2.3 stupnja po Richteru.

Alicia Keys, Julia Roberts, Channing Tatum, Nicole Kidman, Cameron Diaz, Charlize Theron i još puno drugih zvijezda priznaju da su Swifties, a nema generacije koja joj odolijeva pa se nedavno vojsci fanova pridružio i Kevin Costner.

"Imam 32 godine, na takve se gleda kao na gerijatrijske pop zvijezde", jednom je prilikom rekla u večernjoj emisiji Jimmyja Fallona.

Na sceni je gotovo 20 godina, ali Taylor nije posebna samo zbog svojih fanova koji na koncerte nose čak i pelene za odrasle da ne propuste ni trenutak showa, ili zato što zbog nje cvijeta biznis narukvica prijateljstva. Taylor je jedna od onih osoba o kojoj se uči na fakultetima.

Pisala je i o bojama, otud i usporedba sa Shakespeareom. On je sonet napisao 1590. godine, a Swift sličnu pjesmu 2012. godine. Upravo usporedbu ovih pjesama proučavaju studenti sveučilišta u Texsasu.

U spoj dvoje nespojivih vjeruje profesorica srednjovjekovne poezije i književnosti - Elizabeth Scala.

"Dala sam studentima pjesmu 'Crvena', gdje Taylor koristi boje za opisivanje. Od plave, preko sive, do goruće crvene kako bi u pjesmi opisala izmjenu emocija. Kada im pokažem što ona radi, kako koristi boje, mogu im pokazati da je slično pisao Shakespeare, s drugim bojama i tonovima", objašnjava profesorica na Sveučilištu Texas i "Swiftie", Elizabeth Scala.

Procjene o zaradi od njene svjetske turneje vrtoglavog su iznosa.

"Neka je slobodna procjena da će ona sama zaraditi između milijardu i milijardu i pol dolara. Dok ona potiče druge ekonomske aktivnosti, svatko tko dolazi izvan grada uzet će hotelsku sobu. Zato u Americi sada neke koštaju po 400 dolara, dakle, onaj tko je želi vidjeti platit će oko 1300 dolara", ističe ekonomski stručnjak iz Udruge Glas poduzetnika, Boris Podobnik.

Taylor Swift zaradila je i mjesto u ekonomskom rječniku - Swiftonomics osjećaju i Britanci i Amerikanci koji tvrde da im je novom turnejom donijela rekordan broj hotelskih rezervacija od pandemije.

"Štogod svima će donijeti prilično novca i ona zna to iskoristiti, da je to tako pokazuje i činjenica kada bi gledali njeno bogatstvo, ona bi bila na razini neke tristote države na svijetu, kao jedna mala karipska državica - toliko vrijedi Taylor danas", dodaje Mušćet.

Sve je to Taylor uspjela do 33 godine. Kao mala je željela biti brokerica, a sada pokreće svjetsku ekonomiju i to pjesmama.

