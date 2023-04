Potraga za kriminalcima, zapaljeni automobili koje mnogi tumače kao mafijaške prijetnje... Dovoljno je to da u pomoć pozvali čovjeka koji crnu kroniku poznaje kao rijetko tko drugi. Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš je večeras bio gost RTL Direkta.

Tri dana, četiri izgorena automobila. Nije baš uobičajeno za Hrvatsku?

Nije, bilo je pojedinačnih slučajeva da u jednom tjednu po tri auta (izgore op.a), ali ne i da se ljudima na državnoj plaći u tri dana zapale četiri auta.

Je li prenaglo zaključiti da se radi o upozorenju, čak mafijaškoj prijetnji?

Nije, iako slučaj paljevine auta osječke sutkinje ima naznake da se radi o osobnom motivu. Ali činjenica je da su zapaljeni auti državnom inspektoru i dvojici policajaca te je to očito poruka službenicima. I treba ići s tom pretpostavkom. Možda i nije to na stvari, ali treba ići s najgorom pretpostavkom da je to poruka mafije sistemu.

U Osijeku je uhićen osumnjičeni, imaš li više informacija o tome?

Nažalost, sutkinja ne može govoriti o nekim pojedinostima jer je potpisala obavezu tajne, ali brojne nadzorne kamere u toj ulici uspjele su pomoći policiji da brzo otkrije počinitelja koji ipak ima nekakve veze u nekom postupku koji se provlači i koji je evidentiran zbog kaznenih djela.

U kojima je sudila?

Tko zna, možda je nekakva poveznica iz prošlosti, ali sama činjenica da se on usudi zapaliti sutkinji auto je nešto što je stvarno nevjerojatno.

Nije se samo on usudio - na Cresu je netko zapalio dva policijska automobila?

Da i to u razmaku od pet sati. Očito je nešto isplanirao. Jedino što policiji ide u prilog je da je to na otoku. Ako se bježalo nekim plovilom, sigurno je ostao neki trag, sigurno se obavljaju široki razgovori. Ako su još na otoku, pretpostavljam da će policija naći načine da pokuša locirati tko bi to mogao biti.

Kako komentiraš slučaj iz Splita - ranjavanje usred bijela dana, čovjek hoda okolo s pancirkom, svi su poznati policiji?

Ne samo da hoda s pancirkom, doznajemo da je imao pištolj, vjerojatno s metkom u cijeviiu vjerojatno sad u ovom trenutku imate desetke ljudi iz krim miljea koji hodaju večeras Zagrebom, Splitom, Osijekom, većim gradovima s pištoljima.

Policija ima ekipe za posebne zadaće koje ne bi trebale biti vidljive samo vikendima kad su noćni provodi, nego svakog dana. Treba takvim ljudima 'tihat za vratom'.

Misliš da bi policija trebala biti prisutnija na ulicama?

Radi takvih ljudi da, građani zbog toga neće protestirati. Ali, onima, zbog kojih se na ulice šalje policija to itekako smeta i itekako im smeta vidljivost policije koja ih ciljano zaustavlja, pregleda im aute i eventualno u autima nešto pronalazi.

Zanimljivo da je policija danas rekla da je Split siguran grad. Slažeš li se da je to samo izolirani incident?

Kad bismo gledali statistuku, doista nemamo razlog za zabrinutost. Ali vidjeli smo ženu kojoj je propucan auto. Što da je u njemu bilo dijete? To je javni prostor. Greba li se dogoditi Cvjetni trg nakon 20-30 godina pa da onda imamo odlučnu rekaciju države?

To treba zabrinjavati, to stvara osjećaj nesigurnosti, čak i umirovljeniku koji je imao nesreću da mu je auto parkiran pored policijskog. Treba njega pitati kako se osjeća.

Da, profesor glazbenog je bio kolateralana žrtva… Misliš li da je izostala dobra rekacija države, da je trebala biti bolja?

I državnog vrha. Tek danas ministar pravosuđa je reagirao na slučaj u Osijeku. Ali ovakvi slučajevi u nizu itekako su povod državi da se odlučnije obračuna s organiziranim kriminalom. Kaže jedan iskusni policajac - nema njih više od 500 'ozbiljnih'. I svaka država može im stati na kraj.