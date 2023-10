U cvijetu mladosti na krovu svijeta, Tupac Shakur bio je hip hop legenda sa samo 25 godina. Karijera mu je naglo prekinuta kada je u Las Vegasu iz jurećeg Cadillaca upucan sa četiri metka, dok je s BMW-om stajao na semaforu. Umro je u bolnici šest dana kasnije, a trebalo ih je proći još gotovo 10 tisuća - ili više od 27 godina - da policija uhapsi ubojicu. Činjenica koja je izazvala emocije čak i kod policijskog šerifa.

"27 godina. 27 godina obitelj Tupaca Shakura čeka pravdu. Danas smo ovdje kako bismo objavili uhićenje 60-godišnjeg Duanea Keffea Davisa zvanog Keffe D za ubojstvo Tupaca Shakura", raspuknutim glasom obznanio je Kevin McMahill, šerif u policiji Las Vegasa. Objavljena je i fotografija ubojice, danas 60-godišnjak u vrijeme pucnjave bio je vođa bande u L.A.-u. Napad je, prema policiji, isplanirao nakon što mu je nećak sudjelovao u tučnjavi s Tupacom u kasinu, što su pokazali i na snimkama nadzornih kamera. Sam Duane Davis već je ranije medijima otvoreno pričao kako je bio na mjestu pucnjave, čak se jednom hvalio da je pucao.

I toliko vremena nakon, na mjestu ubojstva okupili su se Tupacovi fanovi.

"Bio mi je inspiracija dok sam odrastao. Pomogao mi je da izađem iz puno problema u mom životu", rekao je Fred Adamson.

"Zauvijek će nedostajati u industriji i drago mi je vidjeti da je njegovo ubojstvo konačno razriješeno i da je policija obavila svoj posao. Cijenim to, čovječe. Živio Tupac!", kaže Hanson Clarke iz Miamija.

Fanovi su obožavali njegove rime, ali i crnački aktivizam, političari prezirali pjesme pune nasilja i psovki. Hip hop ikona ostao je do danas, s više od 75 milijuna prodanih albuma možda i popularniji nakon smrti koja je inspirirala brojne dokumentarce, a nikad se nisu utišale ni teorije da je ustvari - živ.

Slična Tupacovoj je i priča Notorious B.I.G.-a još jedne hip hop legende s početka 90-ih, također ubijenog iz jurećeg auta sa samo 24 godine. Njegov ubojica još nije pronađen. A to su samo hip hop zvijezde, prerane smrti slavnih glazbenika šokiraju vojske fanove još od 50-ih.

I danas se proklinje "Dan kada je muzika umrla", dan kada se srušio avion s rock and roll pionirima Buddyjem Hollyjem i Richiejem Valensom, pamti se i dalje osnivač i prvi vođa Rolling Stonesa Brian Jones, koji se 1969. utopio u bazenu sa 27 godina i postao svojevrsni utemeljitelj Kluba 27, grupe glazbenika umrlih s napunjenih 27. Godinu kasnije pridružio mu se Jimi Hendrix, samouki gitaristički virtuoz umro je od prekomjerene doze tableta za spavanje i vina. Niti dva tjedna nakon Jimija, također s 27, umrla je pjevačica Janis Joplin koja se predozirala heroinom, idućeg ljeta u Parizu je umro Jim Morrison, frontmen legendarnih Doorsa, i to od infarkta, iako autopsija nikada nije obavljena. Krajem 70-ih heroinom se predozirao i Sid Vicious, basist kultnih Sex Pistolsa, on je pak imao samo 21 godinu.

A onda je u 90-ima Klub 27 dobio novog člana iz Generacije X. Frontmen Nirvane Kurt Cobain pucao si je u usta iz sačmarice i slomio srca milijunima diljem svijeta. Posljednja i zasad jedina članica Kluba 27 iz ovog stoljeća je Amy Winehouse. Britanska pjevačica umrla je od trovanja alkoholom, a njezin je odlazak ponovno otvorio pitanje - što su nam sve ti silno talentirani mladi ljudi još mogli dati.

Tko je kriv za Tupacovu smrt sada, dakle, znamo, ali kakve bi hitove još stvorio, kamo bi ga sve život odveo, ni za njega, ni za sve druge prerano otišle muzičke velikane, nikada nećemo znati.