Od čitanja poezije Sergeju Lavrovu do dobrog biznisa sa svinjama: Direktova priča o najbogatijem ministru

Žao mu je. Najbogatijem Plenkovićem ministru žao je što je krivo ispunio imovinsku karticu. 2 milijuna eura dobiti nije zataškao nego je to bila tehnička pogreška. A to je dobit koju je ostvario od Agroproteinke, tvrtke koja je baš slučajno zbrinula svih 12 000 svinja eutanaziranih zbog afričke kuge. Od dobrog biznisa sa svinjama do čitanja poezije Sergeju Lavrovu