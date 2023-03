Od dječje tute preko parfema do bordela. Na fakultetu, u općini i ministarstvu. Kako se sve troše vaši novci

Kada smo prošle godine doznali da je Toni Turčinov u austrijskom bordelu peglao poslovnu karticu i potrošio 1560 eura - pomislili smo, evo, ovo još nismo čuli.

Možda smo i pomislili, pa ne može ovo proći nekažnjeno. No, on je novac vratio, vratio je i mandat u Županijskoj skupštini, ali načelničko mjesto nije dao.

"Modus operandi općine Murter je pravilno i pošteno", kazao je 1.5.2021. godine načelnik Općine Murter Toni Turčinov.

Uhićen je prošlog tjedna, i ne samo zbog bordela. Sumnjiči ga se da je proračun oštetio za 52 tisuće eura, a da je novac trošio na toplice, odjela, kravate, cipele, parfeme, benzin i pive na pumpi i obiteljski izlet u Gardeland.

"Osoba koja može tako nešto napraviti, ako je istina da je platio novcem iz javnog proračuna taj put, taj bordel, sve skupa, onda ako bi imala priliku, vjerojatno bi ta osoba učinila i nešto drugo za više novaca", kazala je predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Nataša Novaković.

Da je dekanica PBF-a trošila na ono što nije smjela, otkrila je i novinarka Telegrama Dora Kršul.

"Naša otkrića je krajem 2021. potvrdio i produbio proračunski nadzor Ministarstva financija. Riječ je o šopingu kojekakvih malih luksuznih stvari, od pjenušavih kupki, srebrnih naušnica, Chanel parfema, čašćenja po restoranima na Baliju i dalmatinskoj obali…", kazala je novinarka Telegrama Dora Kršul.

U političkoj povijesti Hrvatske puno se trošilo. Europski istražitelji imaju račune od Ministarstva Gabrijele Žalac. Riječ je o više od 2 milijuna kuna, a među ostalim se jela i juha od bikova repa. Bivši ministar Marko Pavić je kupovao Hugo Boss parfeme i kemijske olovke.

"Radi se o nekoliko parfema, ali svaki ministar ili ministrica je dobio maramu, kravatu, bocu vina, ja sam se osobno htio svima njima osobno zahvaliti", kazao je 22.7.2020. godine bivši ministar regionalnoga razvoja i fondova Marko Pavić.

Nepravomoćno je osuđen bivši ministar kulture Berislav Šipuš, zbog korištenja službene kartice u privatne svrhe, čime je Ministarstvo oštetio za oko 64.000 kuna.

HDZ-ovac Vinko Zulim, sumnja se, oštetio je Općinu za najmanje 425 tisuća kuna, u samo jedan dan na hranu i piće potrošio je gotovo 7000 kn. Iz Zagreba se u Poganu Vlaku išlo na kolinje. Pa smo građane pitali što im je favorit.

Profesor s pravnog fakulteta objašnjava da kod nas nedostaje političke odgovornosti.

"Pogledajte sve ostavke naših ministara, kada imamo smjene, mi čujemo od političara da odlaze ljudi koji su toliko zadužili, da je sve to divno, da je sve to krasno, onda se čovjek zapita pa zašto onda odlaze ako je sve to divno", kazao je Vedran Đulabić.

A i javnost se nekako navikla. Sjećate se, kada je uhićen međimurski župan zbog sumnje da je primio mito od 10 tisuća kuna. Svi su bili šokirani time da je riječ o malom iznosu, a ne da je uhićen. Imao je političke kulture, dao je ostavku, a na sljedećim izborima je opet pobijedio. To je Hrvatska.