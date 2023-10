Naš najveći košarkaš svih vremena i njegova najveća ljubav zajedno u parku. Jedna je to od prvih u Zagrebu snimljenih scena dugo očekivanog biografskog filma o Draženu Petroviću. I jedna od prvih prilika da se i sami uvjerimo koliko je, barem fizički, pogođen glumac koji će ga utjeloviti. Domagoj Nižić rodio se pet godina nakon Draženove tragične smrti, ali ga on, kako kaže, prati cijeli život. I zato je bio van sebe od sreće već kad je dobio poziv za audiciju.



"Da je netko snimio moju reakciju kada sam vidio da trebam pripremiti dio scenarija za njegovu ulogu, to bi imalo puno pregleda. Mislim da u životu nisam bio toliko uzbuđen", rekao nam je Domagoj. Uzbuđeni su sigurno bili i producenti kada su uspjeli pronaći glumca kojemu košarkaška lopta nije strano i nepoznato tijelo, tim više jer su u startu naginjali ideji da uzmu košarkaša kojem bi onda dali učitelja glume.



"Kad je Domagoj došao, nekako je svima prirodno sjeo, i kada se uz to još ispostavilo da je sportaš - nije košarkaš, on je odbojkaš - ali je fit i u treningu, odmah je postojala ideja da će i košarku lakše usvojiti. Mislim da je bio odličan izbor. On je i visinom kao Dražen, 196 centimetara, a ima i u sebi nešto Draženovo", kaže producent Ljubo Zdjelarević.



Ali Domagoj nije jedini Dražen - prošlog tjedna u Šibeniku snimale su se prve scene koje pokrivaju Draženove košarkaške početke, tu ga glumi sedmaš Tonko Stošić. I tu se pokazalo koliko je zahtjevna produkcija filma koji će gledatelje odvesti u sve faze Draženova života, pa i u sedamdesete.

"Također smo radili na autentičnim lokacijama, šetnje po gradu, ispred Draženove škole, zatvorili pola Šibenika, a da nas nitko nije ubio, tako da mislim da je bilo ok. Ljudi su jako dobro reagirali na sve, Šibenik voli Dražena, svi su bili vrhunski prijateljski nastrojeni", rekao nam je producent Ivor Šiber.



Za cijelu ekipu još je jedna stvar jako važna - imaju punu podršku Draženove obitelji.

Biserka Petrović rekla je da je scenarij koji su joj pokazali producenti i redatelj prvi koji im se u potpunosti svidio. Možda baš zato što Dražena ne idealizira.

"Prikazujemo ga kao čovjeka od krvi i mesa, sa svim svojima vrlinama i manama. Mene najviše fascinira ta njegova neuništiva želja za treningom, svakim danom biti sve bolji i dati maksimum od sebe", kaže redatelj Danilo Šerbedžija.



A dok većina ljudi dobro zna sve faze Draženove karijere, od Šibenke, Cibone, Reala do Portlanda i New Jerseyja, o njegovu privatnom životu nije se puno znalo ni pričalo. Film će se i toga dotaknuti. Romina Tonković glumi njegovu najveću ljubav Renatu, koja je u stvarnom životu danas u braku sa sinom Draženova prvog trenera. "Najveći izazov je zapravo glumiti živu osobu. Ja sam se našla s gospođom Renatom, ona je jedna predivna duša i diskretna osoba. Zato i nije nikada išla u medije i drži tu priču u principu za sebe", priča Romina.



Već zbog same činjenice da je ovo jedan od prvih biografskih filmova u Hrvatskoj uopće, a onda još i o jednom od globalno najprepoznatljivijih Hrvata, svi uključeni vjeruju da će film biti komercijalno uspješan. Ali očekuju i više od toga.



"Da neki novi klinci počnu igrati košarku, ne moraju čak ni košarku, da se počnu baviti sportom. To je ipak priča o tipu koji je pobijedio sve svoje prepreke", kaže Zdjelarević, dok Šerbedžija očekuje da ljudi kroz film još jednom uživaju s Draženom, "kao što sam ja uživao igrajući košarku i gledajući utakmice Cibone".



A mladom Domagoju Nižiću uloga bi svakako mogla obilježiti karijeru.

"Sad ćemo vidjeti na koji će način obilježiti, na dobar ili loš (smijeh). Nadam se da će biti dobar, ali još sam mlad, neiskusan, sam sebi nemam što zamjeriti, kako god ovo bilo", kaže Domagoj.



Do premijere je ostalo malo više od godinu dana - plan je da bude 22. listopada iduće godine,na Draženov 60. rođendan, i to u Šibeniku, na njegovu Baldekinu. Velikan kojeg nikada nećemo zaboraviti napokon će dobiti pravi, veliki film.