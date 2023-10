'RAZAPETA BRITNEY SPEARS' Od katoličke učenice do ćelave glave i biografije u kojoj je priznala: 'Ni pod tuš nisam smjela sama'

Pobacila je s 19 godina, zbog pritiska počela piti Prozac... Sve su to mučna svjedočanstva Britney Spears čije memoare, The Woman in Me, ovih dana cijeli svijet čita kao triler. Pop princeza na 275 stranica priča svoju priču i opisuje početak karijere, ali i godine kada nije smjela odlučivati u svoje ime