GDJE SU NESTALE NESTAŠICE? Od lampica na adventima do kuhanih kobasa i germknedli: Pogoni li božićnu idilu krvavi ruski plin

Gdje je nestala - nestašica? Jeste li se ikad pitali gdje su one prijetnje o smrzavanju, vijesti o redukcijama i štednji energije? Nikoga više to ne zanima, na stotinama advenata gore milijuni lampica, borovi i stanovi su već najmanje dva tjedna okićeni, sve žmiga. Ali evo vam sad jedna neugodna istina: vaš radijator, vaše lampice, vaš auto na dizel - sve to hrani Putinov krvavi pohod. Na razini Unije je za 40% porastao je uvoz LNG-a iz Rusije. Više pogledajte u prilogu Ivana Skorina