Od letećih automobila do napitaka koji produljuju život. Iz Vegasa za Direkt s najvećeg IT spektakla

Sve ovo može se ne doznati, nego vidjeti u Las Vegasu na CES-u najvećem tehnološkom okupljanju na svijetu. Sve to i ove godine prati Dragan Petric, izvršni urednik časopisa Bug koji je bio gost RTL Direkta.

Koji si već put na CES-u u Vegasu. Što je najluđe što si ove godine vidio?

"Ja sam ovdje petnaestu godinu za redom, došao sam kao i uvijek na CES, a najluđe svake godine, još luđe nego prošle godine je ono što se meni ove godine učinilo najluđim, barem nakon prvog dana, CES-a je pravi leteći automobil. Auto koji je najprije vozio po cesti u jednom trenutku je poletio iznad paviljona sajma tu u Las Vegasu i nakon nekoliko krugova ponovno sletio na cestu."

CES je taj koji svake godine najavljuje smjer u kojem će tehnologija ići. Koji su trendovi ove godine, kojih je inovacija najviše?

"Kao što se moglo i očekivati tehnologija umjetne inteligencije dominiraju sajmom, pogotovo kad je riječ o generativnoj umjetnoj inteligenciji. Dakle, to je ona koja simulira ljudski govor, ljudsku kreaciju, fotografiranje, kreiranje glazbe. Nevjerojatna je količina kompanija koja je pronašla neku svoju posebnu nišu, poseban način primjene tog tipa umjetne inteligencije, ali osim toga tu je i nekoliko drugih trendova posebice 'longevity' dakle korištenje tehnologije kako bi se produžio vijek ljudskog života. Zatim food tech, odnosno tehnologije koje mijenjaju način prehrane koji zapravo digitaliziraju prehrambenu industriju tako da mijenjaju način kako ćemo jesti, način kako ćemo pripremati hranu, pa čak i ono što ćemo jesti u vrlo bliskoj budućnosti. A sajmom dominiraju i konceptualni automobili. Svi oni proizvođači koje poznajemo koji proizvode uobičajene automobile koje viđamo na cestama, ovdje su donijeli nekakva nova čudesa, ne samo onaj leteći automobil koji sam spominjao, već i automobil koji razgovara s nama, dok se u njemu vozimo koji nam planira dan koji odrađuje čak i neke poslove, dok se mi u autu odmaramo ili gledamo neki film. On za nas radi nekakav posao."

Zvuči dosta dobro. I ove godine u Vegasu ima i hrvatskih ideja, što domaći startupovi imaju za pokazati?

"Pa na Cresu je ove godine nastupilo 1400 startupa iz cijelog svijeta. Oni su pomno probrani između pet i šest tisuća startupa koji se prijavljuju kako bi ovdje uopće mogli nastupiti kako bi uopće mogli platiti da ovdje nastupe. Tri su hrvatska startupa, Ani Biome koji je pobijedio na Idea Knockout. Oni pokazuju kombinaciju softvera temeljenog na umjetnoj inteligenciji i mikro napitaka koje pijemo kako bismo si produžili život i kako bi život učinili zdravim. Dakle, to je, evo primjer startupa koji dolazi iz te sfere 'longevity' i primjene umjetne inteligencije. Zatim je tu splitski startup DotYourSpot X Yellow Dot koji je svoj proizvod namijenio HoReCa industriji, dakle restoranima i hotelijerima kako bi bolje planirali zalihe hrane i pića koje će poslužiti svojim gostima ponovno temeljeno na algoritmima umjetne inteligencije. I tu je CircuitMess startup Alberta Lajčaka, koji je prije nekoliko godina pobijedio na Idea Knockoutu i evo, sad se ponovno vratio kao izlagač koji ima desetak novih proizvoda koje pokazuje i predstavlja američkom tržištu."

No Vegas nisu samo novotarije, nego i kocka. Kako je inflacija utjecala na cijene, kocku, Ameriku?

"Inflacija je jako utjecala na sve u Americi, posebno na cijene, dakle u odnosu na prošlu godinu. Ja bih rekao da su cijene svega, od hrane do nekakvih usluga do zabave, tridesetak posto veće nego što su tada bile. Primjerice, teško je kupiti običnu juhu u restoranu ispod petnaest dolara, dakle stotinjak kuna. Međutim, na ljude koji se kockaju to nije baš puno utjecalo. Kockarnice su, kao i uvijek krcate. Nema nekada mjesta gdje se može doći da bi se uopće moglo ubaciti koji dolar, pa da ga se umnožava. Možda je inflacija i potaknula ljude da pokušaju kockom sustići taj nedostatak novca koji im se stvorio u džepovima kada ga potroše na nešto drugo tu u SAD-u."