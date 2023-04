Od objava silovanja do iskorištavanja maloljetnika: Što se krije iza najpoznatije stranice za odrasle?

Krenuo je prije 15 godina, a danas je jedna od najposjećenijih stranica na Internetu. Novi dokumentarac Money Shot priča je o Pornhubu. Film se počeo snimati nakon što je New York Times 2020. objavio ekspoze Djeca Pornhuba u kojem je utvrdio da se na stranici nalaze snimke silovanja i zlostavljanja maloljetnika.

Danas je porno div suspendiran s Youtubea, Tik Toka, Instagrama, postoje nekoliko desetaka tužbi protiv njih, čelnici su dali ostavke, a stranica je nedavno i prodana.

"Neki od prvih videa na koje sam naišao prikazivali su žene bez svijesti koje su bile silovane. Kako bi dokazali da su bez svijesti, silovatelji su dirali njihove oči, pokazali su da nema pokreta. Nisam to mogao vjerovati. Razgovarao sam i s maloljetnom djecom koju su silovali i ta videa objavili na Pornhubu", priča Nicholas Kristof, autor članka The New York Timesa.

O tamnoj strani pornografije razgovarali smo s hrvatskom porno glumicom Marijom Zadravec.

"To bi definitivno trebalo kazniti i definitivno trebalo imati pod velikom kontrolom - što, tko i kako stavlja takav sadržaj na internet", govori Marija Zdravec, pornoglumica.

Pornografija je veliki tabu. I kada iz rasprave maknemo strogo konzervativne zajednice koje na ovakav sadržaj imaju kršćansko-moralne prigovore, tema lomi koplja i u feminističkim vodama. S jedne strane imamo one koji smatraju da je pornografija nasilna i opresivna prema ženama - što se često sažima u citat američke pjesnikinje Robin Morgan: Pornografija je teorija, a silovanje praksa. Drugi tabor je onaj seks pozitivan.

"Pornografija je zapravo jako oslobađajuća za puno žena. Ono što ja mislim je da svaka žena ima neka svoja maštanja, a neke žene to pretvore u posao i stvarno ih to oslobađa", priča Zadravec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li oslobađajuća ili opresivna - to je rasprava koja traje već 50 godina i koja još nema odgovora. 70-ih godina prošlog stoljeća dogodila se seksualna revolucija i seksualno oslobađanje žena. Tu su i filmovi kultne redateljice, pionirke seks pozitivnog pokreta i bivše porno zvijezde Candide Royall.

Autorice feminističke pornografije odgovorile su na nasilno i dehumanizirajuće ponašanje prema ženama u tim filmovima i počele stvarati svoje. Jedna od najpoznatijih takvih redateljica je Erica Lust.

"Obični ljudi imaju puno seksualnih priča za ispričati koje se dramatično razlikuju od stereotipne internetske pornografije koju sam gledala prije", poručila je Erica Lust, redateljica pornografskih filmova.

No činjenica je da su stranice poput Pornhuba i dalje među najposjećenijima na internetu, a da se na njima eksploatiraju žene, pa i djeca.