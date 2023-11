Mogli su zapalti joint na ulici, možda i platiti seks prostitutki, ali svakom imigrantu koji se jutros probudio u Nizozemskoj nije bilo ugodno gledati prizor Geerta Wildersa kako ushićen stavlja ruke na lice, prije nego ih podigne u zrak. Bila je to prva reakcija na očito neočekivanu pobjedu za političara koji je cijelu karijeru uživao biti u centru pažnje - i to prije svega agresivnom antiislamskom i antiimigrantskom retorikom.

"Pobrinut ćemo se da Nizozemska ponovno postane zemlja za Nizozemce, zaustavit ćemo cunami azilanata i migracija. Ljudi će ponovno imati pune novčanike", objavio je pred oduševljenim pristašama predsjednik nizozemske Slobodarske stranke, nakon osvojenih 37 mandata u novom sazivu parlamenta. Zatvoriti džamije i islamske škole, zabraniti Kuran, sve su to bila obećanja nizozemskog Donalda Trumpa, kako ga zovu, već osuđenog za diskriminaciju Marokanaca nakon ispada na predizbornog skupu 2014. , kada je okupljene pitao žele li u Nizozemskoj više ili manje Marokanaca pa, nakon što su mu uzvratili skandiranjem 'manje, manje!', odgovorio 'mi ćemo to srediti'.

Zbog izjava da je prorok Muhamed pedofil, a Islam zaostala religija, protiv Wildersa su muslimani u Nizozemskoj prosvjedovali, u Pakistanu je čak izdana i fetva. Stavove je u kampanji ublažio, ali nije odustao od referenduma za Nexit - izlazak Nizozemske iz Unije. Pa onda ne čude naslovi u europskim medijima o Wildersu kao najgoroj noćnoj mori za EU, i jezi koja se zbog njega širi Europom. Iako je njegova stranka pobjednik s 37 od 150 mjesta u parlamentu, pitanje je hoće li uspjeti uvjeriti druge stranke da s njim koaliraju.

"Nisam siguran da je uopće moguće da Geert Wilders postane premijer, svakako će se mainstream stranke na neki način pokušati dogovoriti, a u slučaju da ne uspiju, mislim da je najveća šansa da se ide na ponovljene izbore", kaže politički analitičar Mate Mijić.

Ali već je sam Wildersov rezultat udarac mainstreamu, a novi uzlet za desnicu - među prvim čestitarima Wildersu bio je Viktor Orban koji već 13 godina Mađarsku vodi čvrsto udesno, krajnje desno lani je skrenula i Italija sa prvom premijerkom Giorgijom Meloni, u Švedskoj u vlasti sudjeluju desni populisti iz stranke Švedskih demokrata, kao i u Finskoj gdje je u vladi populistička stranka Finaca. U još najmanje 16 članica Unije vlast je ili desna ili desnog centra, s tim da je u Njemačkoj sada druga stranka po anketama - puno desniji - neonacistički AfD. A eto sad i Nizozemaca, gdje Geert Wilders puca na premijersku fotelju.

U svakom slučaju, rezultat nije dobar.

Za pravu desnicu u Hrvatskoj to nisu neočekivani vjetrovi. "Multikulturalizam kao projekt je propao. Dakle, Nizozemci ne žele više masovnu imigraciju u svoju zemlju, žele sačuvati svoj način života pa i, ako hoćete, izvornu nizozemsku kulturu, kako oni to shvaćaju. Mislim da čekaju Nizozemsku, ali i Europu velike promjene", kaže za Direkt Stjepo Bartulica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta. Znači li to da se i oni vide u idućoj vladi? "Želimo promjene u Hrvatskoj, i svi koji su otvoreni za razgovor s nama i prihvaćaju ta glavna načela, mi ćemo za taj razgovor biti otvoreni", kaže Bartulica. Pa i HDZ, pitali smo ga: "Pa, evo, ne bih nikoga isključio".

Pa tako očekujte da antiimigrantska politika i u našoj izbornoj supergodini bude prisutnija. "Ono što će se definitivno dogoditi jest da će Europa sama po sebi u tim stvarima otići udesno, pa će Hrvatska, sljedeći te trendove iz Bruxellesa, također otići ponešto udesno, no ne vidim kod nas trenutno neki veliki otpor Bruxellesu", smatra Mate Mijić.

Ali nakon nizozemskog Donalda Trumpa, na izbornu pobjedu dogodine puca i onaj originalni, a ako se to dogodi, daljnje skretanje udesno, okretanje prema sebi, a leđa drugima, očekuje ne samo Europu, nego cijeli svijet.