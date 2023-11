Radimir Čačić u RTL Direktu komentirao je novog ministra obrane Ivana Anušića, ali i nadolazeće izbore.

Je li iznenađenje onda da je Ivan Anušić novi ministar obrane koji znamo, voli kritizirati Plenkovića, koji mu je na neki način oporba.

"Nije, to je kao što je iznuđen potez smjena Banožića jer je potpuno jasno da on ne može biti ministar. O tome nemamo što raspravljati. Ta rasprava je li mene Milanović smijenio je to je glupost. Niti je mogao niti je to bila njegova pozicija sve jasno, a kad je došla presuda kakva god bila sigurnost, ja sam odmah dao ostavku."

Onda ste u međuvremenu postali potpredsjednik Vlade.

"Kao što sam na početku i rekao ako budem na bilo kakav način proglašen krivim. Nije važno kako je do toga došlo. Podnosim ostavku. Dakle, kao što je bila iznuđena odluka o smjeni Banožića, gotovo da je jednako iznuđena i odluka o Anušiću. Naime, Slavonija je imala i gospođu Tramišak koja je direktni kandidat. Direktni pulen Anušića. Više je nema. Otišla je dobra ministrica bez prstiju u pekmezu, bez optužnica. To nije baš izazvalo veliku sreću kod Anušića, kao što znate, ali se suzdržao nakon prvih par izjava. Morao je dovesti Slavonca, ide u izbore, treba smiriti tenzije. Treba pokazati jedinstvo. To mora biti Anušić."

Surađivali ste s Andrejem Plenkovićem? Vidi li on Ivana Anušića kao neku vrstu prijetnje? Puno se spominje da bi on mogao biti njegov nasljednik na mjestu.

"Anušić je ključni i prvi na rang listi ljudi koji kandidiraju za njegovog nasljednika s najjačom legitimacijom iz regije koja se zove Slavonija, nije jedini. Ima ih. Nije tu ni Butković za baciti. Nije tu ni Jandroković za baciti. Oni imaju i neke političke bazene. Drugi ministri nemaju. Kao što znamo, Butković ima bazu. Anušić ima bazu, ima izbornu legitimaciju. On je izašao svojim imenom na izbore i dobivao izbore."

Ali ima i to što se ne boji kritizirati.

"Do neke mjere do neke mjere do neke mjere. Nemojmo pretjerati, ne, ali već i to je puno. I ono što je sigurno, a do sada nisam čuo da je to netko rekao, a evo mislim da se to mora reći. On nije čovjek kojega će se moći gurati da se izlaže i ispada budala zbog tuđe ideje da ga se u to gurne. Dakle, Plenkovićeve ili bilo čije ne promijenit će se odnos između ministra obrane i predsjednika države."

Znači vi ovdje najavljujete neki obrat u odnosu s Milanovićem.

"Imat ćemo situaciju koja sasvim sigurno neće biti klaun jada. Ako imaš čovjeka zašto poštivati, vjerojatno ćeš ga i poštivati. Ili ću si sam klaun?

Mislite li da netko može pobijediti Andreja Plenkovića ili može postati premijer? Grbin? Benčić netko s desnice? Možda.

"Svatko može i svatko će pobijediti Andreja Plenkovića to uopće nije tema. Plenković pobijediti ne može. Ja to znam zato što mislim. To pokazuju svi brojevi. Pa Jadranka Kosor kad je izašla na izbore, nakon Sanadera je dobila 24 posto. Sve ankete sad koje imamo. Gornja granica je HDZ ova 27 posto. Pobijedit će svi drugi, ali ne Plenković."

Udruženo ili?

"Svi. U tome jest poanta. Dakle, svi su tada znali da HDZ gubi i izgubio je ne. Sad svi smatraju da HDZ pobjeđuje, a postotci su isti, 3 posto razlike. Dakle, isti HDZ kakav je bio. Njegov ključni igrač je Domovinski pokret koji sad pokušava pokupiti od Slavonije uz podršku HDZ a, koliko može na tuzi i krvi na žrtvama. HDZ i Domovinski danas si dižu rejting, svaki na svoj način. Sutra će surađivati. Neće biti dosta, uz manjince neće biti dosta. Koga će uspjeti kupiti? Vidjet ćemo. Oni većinu nemaju, a na drugoj strani nema snage da okupi većinu."