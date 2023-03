Odvjetnica i glumica o uspjehu u 'muškom' društvu - od nižih plaća do komentara da uz posao ne idu djeca

Do kraja Direkta barem će dvije žene u Hrvatskoj dobiti makar šamarčinu, jer svakih 15 minuta žena u Lijepoj Našoj doživi nasilje. Sramota je da smo među europskim prvacima po broju ubijenih žena.

Žene i dalje imaju 16% nižu plaću nego što imaju muškarci. Poznato je da su žene više plaćene samo u pornoindustriji. Ovim ritmom ravnopravnost ćemo postići za 300 godina, optmističan je glavni tajnik UN-a, u doba koje za žene nije sjajno.

U Americi je krenula zabrana pobačaja, u Iranu se pobuna guši trovanjem djevojčica, u Hrvatskoj je normaliziran pokret Muževni budite, koji se bori za čedno odijevanje.

Hrvatska ima samo dvije županice, 18 gradonačelnica. A jedna od 50 saborskih zastupnica kaže da ih se etiketira kao nakaze, masne, debeljuškaste, histerične čiuvave. Ukupno 3% hrvatskih kompanija vode žene, ali zato od svih 1,4 milijuna kućanstava u njih 83 posto, od ribanja zahoda do pranja prozora, sve ali baš sve, poslove obavljaju žene.

Žena može biti i obrazovana i pametna, ali koga briga, komentira se samo nevjerojatna figura, nova frizura ili odjevne kombinacije.

Zato smo razgovarali s uspješnim ženama koje su nam ispričale kako su to postale u muškom društvu. Što kaže Miley Cyrus, cvijeće si možemo kupiti i same: ali ovo je puno važnije.

Da smo snažne, neustrašive, nepobjedive, kreativne znamo. Da se o ženama na taj način rijetko priča - i to znamo. Često se izgled stavlja ispred sadržaj. Jer važnije je što su odjenule, nego što su rekle. Kako je biti žena, uspješna žena znaju naše sugovornice.

"Žene se bave drugim stvarima, ne mogu biti predane samo poslu. To traži angažman samo u smjeru posla, ne može se baviti djecom, kućom - i to je negdje ušlo u tu cijelu priču", rekla je odvjetnica Jadranka Sloković.

Takvi su komentari bili kada je krenula. Najčešće pitanje bilo je može li žena raditi takav posao.

Prije nego je Jadranka Sloković branila Ivu Sanadera, Ivicu Todorića.

90-ih je bila jedna od rijetkih odvjetnica. Bilo ih je malo, još manje u kaznenom pravu. Sloković vjeruje da su sada u sudnici potpuno ravnopravne, iako predrasuda još uvijek ima. U Haagu je naučila da žena ne mora igrati po muškim pravilima.

"Odvjetnice Amerikanke koje su tamo došle, koje su bile u državnom odvjetništvu su zapravo propagirale trend: nema šminke, nema frizure, nema visokih peta. Ja sam rekla, da ja na taj način doživljavam posao da postajem netko drugi ili da počinjem ličit muškarcu samo da bi se mogla baviti ovim poslom ne dolazi u obzir. Ja sam uvijek dolazila u petama, s crvenim ružom i nije mi uopće smetalo", rekla je Sloković.

Smetalo je zato glumicu i redateljicu, Ninu Violić kada je shvatila da zarađuje manje od svojih kolega.

"To se s godinama ispravilo. To je tako i znate da je. Jel vas to ljutilo? Ja to nisam ni kužila, kad sam skužila poludila sam. I ispravila sam tu nepravdu, ali bila sam već izgrađena glumica,pa sam to mogla. Ne znam kako bi bilo da sam to skužila kada sam imala prvu ulogu", rekla je Nina Violić, glumica.

Stotine uloga je odigrala, okušala se i kao redateljica u filmu Baci se na pod gdje sa Goranom Bogdanom glumi par pred razvodom. Žene se moraju odmarati sada, stoljećima previše radimo - kaže Violić.

"Mi smo i plahe i snažne, uvijek smo dvije… zene plešite, radujte se, udarajte sisama, vrištite, kreativnost je naša najjača snaga", rekla je Violić.

A ona je najjača snaga kada govorimo o prevenciji debljine u Hrvatskoj. Žene na putu uspjeha imaju prepreka, a Sanja Musić Milanović kaže, nikada nije osjećala da nešto ne može jer je žena.

"Puno više se čuje kada se priča o formi i izgledu, puno manje kada pričamo o sadržaju. Mi žene zaista puno toga kažemo što bi se trebalo čuti. Naša društvena odgovornost, pa i sad nas dvije što razgovaramo je da to promijenimo, da stavimo fokus na sadržaj, a ne na izgled", rekla je Sanja Musić Milanović, voditeljica Odjela za promicanje tjelesnog zdravlja HZJZ-a.

Treba nam još puno toga da dosegnemo jednako društvo, UN kaže još 300 godina do ravnopravnosti. A to je predaleka budućnost. I zato Severina, ima važnu poruku za dan žena.

"Želim vam da nikome više ne padne napamet pipnuti, a kamoli za sise primiti Mariju Jurić Zagorku, koja je uz kumicu s Dolca, nažalost jedini tip u glavnom gradu. Želim da nam se nikad ne ponovi slučaj Mirele Čavajde kojoj država nije osigurala pravo na zdravstvenu skrb. Žene, govorite, pričajte, što bi rekla gospođa Rooswelt, žene koje su se koje se pristojno ponašaju, rijetko kad pišu povijest", rekla je Severina Vučković, pjevačica.

I zato, nemojmo biti prepristojne.