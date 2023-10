Nekoć se na ovim prostorima rođendan predsjednika obilježavao spektakularno. Štafete, sletovi, nema čega nije bilo je, a evo danas se toga dana rijetko tko uopće sjeti. Ali, mi smo se sjetili, i to kako bismo se zapitali - što je to predsjednik nama poklonio? Jednu smo stvar dobili u neograničenim količinama - već u kampanji naveliko isticani karakter. Jedino što njegovi glasači nisu mogli znati jest da će se taj karakter manifestirati na neočekivanim mjestima.



"On vrlo sustavno kreira politiku koja je bazirana na antivakserstvu, anti-Europskoj uniji, anti-NATO politici, na politici dodvoravanja suverenistima i nacionalistima", kaže kolumnist 24 sata Tomislav Klauški.

Doista, tko je mogao očekivati da će se načelno socijaldemokratski predsjednik najradije družiti s autokratskim tipovima poput Milorada Dodika ili Viktora Orbana. Takav poklon biračima s ljevice nije mogao dobro sjesti.

"Mislim da je razočarao one koji su stvarno očekivali da će predsjednik s karakterom iz kampanje ispuniti svoje obećanje, i da će Hrvatsku pretvoriti, ako ne baš u normalnu državu, onda barem normalniju nego što je bila u vrijeme mandata njegove prethodnice Kolinde Grabar Kitarović", rekla nam je Dalija Orešković, bivša kandidatkinja za predsjednicu Republike.



Ipak, umjesto normalnije države, neki bi rekli da smo ušli u - džunglu. Jer od herojskog zeca, nilskog konja, preko plamenog jazavca, pande, pudlica i sibirskih vučica, svo bogatstvo zookologije korišteno je u omiljenoj mu aktivnosti - verbalnom ratu s premijerom i HDZ-om. Dok ga Andrej Plenković naziva komunistom, jugoslavenom i udbašem, desnije od HDZ-a s premijerom se nikako ne bi složili.

Za njih je poklon upravo predsjednikov stav. "To je stav hrabra i odlučna čovjeka, odgovorna prvenstveno hrvatskom narodu, a onda međunarodnoj zajednici i svima ostalima, od čega su posebno koristi imali Hrvati u BiH", kaže Ante Prkačin.

Sukreator vanjske politike nije samo išao kontra Vlade oko BiH, kad je zbog izbornog zakona prijetio blokadom ulaska Finske i Švedske u NATO, nego i oko rata u Ukrajini, govoreći "nismo s Rusijom u ratu, Amerika je s Rusijom u ratu, mi smo tu obični pijuni", ali i da sam sa Rusijom veze nema. Imao veze ili ne, njegove izjave odobravali su Putinovi propagandisti.

Domaća bi desnica predsjedniku za rođendan poklonila - još dokumenata o Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima. "Tada bi natprosječno inteligentni, ali moralni Milanović - siguran sam - korigirao svoj stav o Jasenovcu, Bleiburgu i o HOS-u, o kojem je već djelomice i korigirao svoj stav", zaključuje Prkačin. "Poklonila bih mu šibu, zato što je doista zaslužio, a kolače zato što mu je rođendan. Svatko za rođendan zaslužuje nešto slatko, a navodno se kod njega šnite crnog kruha režu na tanko", poručuje pak Orešković.



A koliko god se to tako na prvu ne činilo, Plenković bi Milanoviću možda poklonio sebe. I obratno. "Mislim da će taj njihov dogovoreni rat ustvari pomoći i Zoranu Milanoviću u kampanji, i Andreju Plenkoviću u kampanji. Zoran Milanović ovakav kakav jest uzeo bi definitivno glasove nekom autentično desničarskom kandidatu na predsjedničkim izborima", kaže Klauški. Do tih izbora, dva brda teško da će išta sukreirati, ali bio rođendan ili ne bio, sa Zoranom Milanovićem - iskustvo nam govori - nikada neće biti dosadno.