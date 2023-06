Predsjednik sabora kao ribar. 'Ovako me umjetna inteligencija vidi kao prodavača ribe. Malo sam se zamislio' Objavio je to na Facebooku danas Gordan Jandroković uz fotografiju koju je kreirao umjetnik Filip Filković Philatz uz pomoć umjetne inteligencije. I nije mu to jedino djelo: internet se dobro zabavlja njegovim prikazom Plenkovića kao pjevača, Milanovića kao vozača autobusa. Goran Bare je postao saborski zastupnik, Kolinda ulična pjevačica, Maje Šuput časna, Šeks krčmar, a Severina prodavačica.

Čovjek koji je uz malenu pomoć umjetne inteligencije - pretvorio Bareta u saborskog zastupnika gost je Direkta - redatelj je to i umjetnik Filip Filković.

Tko vam izgleda uvjerljivije - Zoran Milanović kao vozač ZET-a ili Zoran Milanović kao predsjednik Republike?

Pa zapravo jedan i drugi. Kad gledam ovog koji vozi bus, kao da je došao iz neke druge dimenzije. To mi je fora - kad gledam ljude kao da su iz neke paralelne dimenzije izletjeli.

Što ste zapravo htjeli pokazati ovim karijernim obratima? Istina je da svima jako dobro stoje nove uloge, a Gordan Jandroković je jako dobro reagirao na sebe kao na prodavača ribe pa se nakon toga čak malo i zamislio.

To mi se jako svidjelo. Jer ovo i je neki oblik satire. Zezancije. I drago mi je što je to prihvatio tako, jer je to upravo to.

Tko je autor ovih fotografija, vi ili umjetna inteligencija?

To je još uvijek neka siva zona. Sustav koji radi zapravo sve te slike, ali oni su nekako vlasnici svega toga. Ali kad to napraviš jednom, ljudi to nekako svojataju, to je njihovo. Ljudi sad rade stock slike preko tog sustava i stavljaju na stock sajtove pa onda i prodaju pod stock.

Koliko posla odradiš ti, a koliko u ovom slučaju umjetna inteligencija?

Hacking Midjourneya je doslovno da napišeš jedan jakodugačak tekst u kojem napišeš sve što želiš da ti on da. To se ubacuje u njihov sustav, potom čekaš 20 sekundi do minutu. Onda on skuha nešto, potom to popraviš, doradiš, izmijeniš.

Jesu li ovo uopće fotografije ili moramo smisliti novu riječ za to ako je to kombinacija čovjeka i umjetne inteligencije?

Mislim da će se desiti neka nova definicija što je to zapravo. To nije fotografija, iako izgleda kao fotografija. Ali, nije ni montaža. Postoji generacija nečega što si ti njemu dao, ali nije nastalo digitalnim fotićem i ne može se definirati kao fotografija jer on ne radi samo fotorealistične slike. Ako mu daš da napravi logotip on će napraviti grafički logotip.

Svi se cijelo vrijeme kad se spomene umjetna inteligencija pitaju - hoće li nam uzeti poslove? Iz perspektive nekog tko je i filmski i televizijski redatelj, misliš li možda: 'Ajme meni, umjetna inteligencija će me zamijeniti'?

Čini mi se da se toga najviše boje oni koji najmanje rade. I svi se boje hoće li nas zamijeniti. Ali ne - ako dobro radiš, neće te to nikad zamijeniti.

Postoji li neka bojazan unekom umjetničkom smislu što može umjetna inteligencija preuzeti?

Mislim da će se samo još više cijeniti ono što radimo svojim rukama, zanati i obrti, tako i fotografija. Cijenit će se više vještina koju imaš. Mislim da će se to ipak sve vratit, kao što su se vratile i ploče. Ali sad ovaj jedan period moramo se prilagodit da idućih 5 godina nećemo znati što je stvarno, a što umjetna inteligencija.

Ono što znamo da je stvarno i što nema veze s umjetnom inteligencijom jest jedan tvoj drugi projekt 'mali Zagreb'. Smanjili ste Zagreb i postali veliki hit. Odkud ta ideja?

Mali Zagreb je nastao iz neke moje fascinacije malim obrtima i zanatima što je kasnije evoluiralo u prave minijature koje smo sad napravili u staklenkama i 21. lipnja dižemo na web i ljudi će ih moći kupiti.