Talijanske vrućine u automobilima doslovno su smrtonosne. U posljednjih 10 godina sedmero djece život je izgubilo u prevrelim vozilima. Ni djevojčicu u Rimu liječnici prošlog tjedna nisu mogli spasiti.

Italina Benčević iz Udruga "Roda" otkriva koliko vrućine mogu biti pogubne za djecu: "Može proći čak i samo 10-15 minuta jer djetetovo tijelo se zagrijava tri do pet puta brže od odraslog tijela."

A kada se malo tijelo suoči s takvim udarom topline, posljedice su fatalne.

Dejana Martinić, liječnica Hitne medicine, daje detalje što se događa u tijelu djeteta kad su vrućine: "Povisuje se tjelesna temperatura djeteta do 39 stupnjeva, bez znojenja. Koža je suha i vruća. Djeca mogu imati glavobolju, letargični postanu i vrtoglavice. Dolazi do toplinske iscrpljenosti i toplinskih grčeva kod djece grčeva i nažalost onog krajnjeg ishoda, toplinskog udara i smrti."

Mnogi nisu svjesni koliko je malo vremena potrebno da se automobil zagrije do usijanja pa čak i na ovakav ugodan, proljetni dan.

U srijedu je u 13:51 sati bilo 28,8 stupnjeva Celzijusovih. Ostavili smo termometar u autu.

Točno 60 minuta kasnije i temperatura se popela na ubojitih 55 stupnjeva Celzijusa, iako ljeto još nije ni počelo.

Skok je to od 26 stupnjeva, auto je postao pećnica!

Iako mnogi misle da se to njima ne može dogoditi, stvar nije tako jednostavna. Posao, jurnjava i brojne obveze, roditelji su često na autopilotu i tako se dogodi tragedija. Evo savjeta kako to izbjeći.

"Osvijestiti da je to moguće dogoditi se, i uzet si nešto što će biti vizualni podsjetnik da je dijete ipak tu. Recimo plišana igračka na prednje sjedalo ili neka naša stvar poput torbe i mobitela na stražnje sjedalo", govori Italina Benčević.

A ako dijete slučajno u žurbi ostane u vrućem autu, evo i savjeta što učiniti...

"Ono što prvo trebaju napraviti, što prije je moguće izvući dijete iz takve tople sredine, zatvorenoga auta. Staviti negdje na mjesto gdje nije izloženo direktnom suncu, rashlađivati dijete, samo nisu poželjni ledeni hladni oblozi, nego mlaki oblozi, mlaku tekućinu nek piju", savjetuje dr. Martinić.

Oni koji su dijete svjesno ostavili u autu na „samo 5 minuta“ moraju shvatiti da se to nikad, ali baš nikad ne radi. Ipak još je opasniji „Sindrom zaboravljenog djeteta“ – kada odgovorni roditelji u gužvi posve nesvjesno ostave dijete..

Gordana iz Zagreba kaže: "Uvijek 2 puta radije provjerim, gledam samo da se tako nešto ne bi desilo."

Kristina kaže: "Razumijem da su umorni i da je stres, ali opet, kad imaš dijete to je nekako drugačije. Imaš odgovornost prema njemu i pogotovo kad je s tobom – uvijek ga krajičkom oka gledaš bez obzira na to što radiš".

Zagrepčanka Diana dodaje: "Iskreno, ne znam, nije mi jasno kako se to nekom može dogoditi, ali opet s druge strane moramo razmišljati da roditelji imaju toliko briga, poslova i sve. Ne opravdavam, ali izgleda da može!"

Smrt u Rimu baš kao i tragedije u Kninu prije dvije, i u Rovinju prije 4 godine - pozivaju na oprez. Sunce i automobil mogu biti smrtonosna kombinacija pogotovo u vrelim danima koji počinju već ovog vikenda.