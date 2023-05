Otkad nema kuna, nema više ni velike bakše: Direkt donosi mali vodič za euromanču

Prije pola godine pojavio se euro, a manče od dva, pet ili 10 kuna, zamijenili su 10, 20 i 50 centi. Za konobare je puno manji dodatni džeparac.

"Euro je ubio manču, pogotovo kod starije populacije, zato što starija populacija slabo ostavlja bakšiš i normalno, njima je svaki cent bitan. Ono što je nekad bilo tisuću kuna, sad je 100 eura u bakšišu", rekao je konobar Ivan Budimir.

Dakle, na mjesečnoj razini oko 250 kuna, odnosno 33 eura manje nego s kunom. Ali kako kažu, sve ovisi i rade li u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni, ali i o tome kakav je dan u kafiću. Kako god bilo, žale se naši sugovornici, gosti su s dolaskom eura, s novcem postali oprezniji.

Studentica i konobarica Lucija Škrtić kazala je da ljudi nisu svjesni vrijednosti eura.

"Onda se oni boje ako ostave 50 centi da je to nešto ultra puno, a kad se preračuna, to je dvije, tri kune. To nije medvjed", dodala je.

Malo smo sjeli i provjerili s gostima bi li oni dali bakšiš i koliki.

"Ako račun dođe 4,20 sigurno da ću zakružiti i do pet", kazao je Ivan Kukavica iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nika Matešić iz Duge Rese rekla je da je račun bio 3,60 eura pa je zaokružila an četiri.

Ivan Kešne iz Zagreba kazao je da za kavu ostavi napojnicu od 50 centi ili jednog eura.

"Ali više sam ostavljao u kunama", dodao je.

Baš smo u kunama bili sigurni koliko ćemo točno ostaviti, a najveći problem s euro-napojnicama mora da je taj što u prvih šest mjeseci euro još nismo naučili koristiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekad smo za kavu od 11 kuna znali ostavljati po kunu, dvije pa čak i pet. Sada za kavu od 1,40 eura dvojimo bismo li ostavili 1 centi ili nešto konkretniju manču od 60 centi. Kako nam kažu konobari, obično se odabire ova manja.

Za mnoge koji ostavljaju neke sitne kovanice, a i sami ne razumiju koliko je to, tu je Direktov mali vodič za euromanču. Dakle, ako konobaru ostavite tek jedan cent, niste mu dali ni 10 lipa. S dva centa ništa puno više, 15 lipa. Ni kunu niste ostavili ako ste dali an primjer pet ili 10 centi. Zato ćete s 20 centi pustiti oko kunu i pol, s 50 centi skoro četiri. S eurom koji je oko sedam i pol kuna, možete dati nešto pristojniju napojnicu.

"Kad ljudi ne budu više preračunavali u te kune i kad se svi naviknemo, mislim da će biti puno bolj", poručila je Škrtić.

I s preračunavanjem i bez njega, euro je konobarima svakako pomrsio račune koji bi se možda mogli izravnati nakon ovog priloga, koji nas je podsjetio kolika je zapravo vrijednost 10 ili 20 centi.