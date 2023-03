Otkazi u Holdingu, plave vrećice, poskupljenje vode... Koliko se nakon Bandića promijenio Zagreb?

Čovjek koji je 21 godinu bio neprikosnoveni vladar glavnog grada Hrvatske, protiv kojeg je podignuto više od 200 kaznenih prijava, koji je dvaput završio u remetinečkom pritvoru, protiv kojeg je potvrđen niz optužnica za milijunske korupcijske afere, umro je ne samo na slobodi nego i na funkciji gradonačelnika Zagreba.

Točno su dvije godine prošle od jutra u kojem nas je sve zatekla vijest da je Milan Bandić umro.

Nakon njega na vlast je došao dijametralno suprotni gradonačelnik, ali pitanje je koliko je zaista uspio promijeniti grad.

"Ne bih dijelio ocjene, ali ne vidim neke razlike. Kad nešto obećaš moraš to i napraviti", kažu građani.

"Sve je to isto samo na drugi način. Nisam inače bila za Bandića ali tako nisam ni za Tomaševića", govori Gordana Kobasić iz Zagreba.

A na pitanje, što misli da je trebao učiniti kaže da su infrastruktua i voda "katastrofa".

U redu, ajmo onda prvo govoriti o vodi.

Od sutra će zagrepčani plaćaju 15 posto skuplje račune za vodu. Zašto? Zato da plate nemar na mreži staroj 70 godina. Sada polovica vode doslovno curi u zemlju.

"Ako možemo to nazvati, takozvanim, kosturom u ormaru onda posljedice osjećamo i dalje a to je zanemarivanje gradske strukture", govori Tomašević.

Novinar koji dugo godina prati Zagreb objašnjava - svi smo znali da su komunalne usluge u gradu nerealno jeftine, ali..

"Problem je što su to morali najaviti čim su došli na vlast po meni. Tu je isto bio populizam na djelu jer smo svi znali da su te cijene svih tih desetljeća njegove vladavine nisu bile realne nego su se prilagođavale izbornim potrebama i slično, onda bi on došao i samo bi rekao evo sada će to sve biti pristupačno građanima nema veze pa se grad zaduživao a novac se trošio..sad relano novca nema, te režije jesu preniske i morat će rast", rekao je Andrej Dimitrijević.

Promjena je i ukidanje mjere roditelj odgojitelj. Koje za sljedeću godinu znači 600 milijuna kuna više za gradnju vrtića i zapošljavanje teta u vrtićima.

"2,5 milijarde kuna je otišlo na mjeru za koju mnogi stručnjaci kažu da je loša i za korisnike i za djecu i za grad", kaže Tomašević.

Podijelio je Tomašević i 700 otkaza u Holdingu, megatvrtki koja je godinama slovila kao leglo uhljebljivanja. A radnicima Čistoće nakon štrajka povećao plaće.

"Danas se sve priča da je prije bilo preko veze. A sad imate non-stop natječaje i, gle, slučajnosti - ili dođe SDP ili Možemo!. Pa kako greškom ne dođe netko iz HDZ-a?", kaže Pavle Kalinić, bivši pročelnik zagrebačkog ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Obnovljene su škole, mostovi. Međutim, prvi intervenac Bandićevog Zagreba kaže - to su projekti bivše vlasti.

"Ne vidim da se radi na Jarunskom mostu ključnom za rasterećenje prometa u Zagrebu, nigdje ne vidim nastavak produžetka Branimirove, što se govorilo. Ne čisti se, sa smećem su sve veći i veći problemi i pričaju se bajke. Prije su se napadale određene firme, a sad te firme puno bolje posluju sa ovom vlašću nego sa prošlom što se tiče dobiti", dodao je Kalinić.

Misli na tvrtku Petra Pripuza, Bandićevog suoptuženika u Aferi Agram. Optužbi je oslobođen, a s novom vlasti i dalje radi, premda su najavljivali suprotno.

Novost u Zagrebu su plave vrećice i 27% manje komunalnog otpada. Novost su trebali biti i plavi tramvaji, ali i dalje su obljepljeni u pelene i salamu, zbog ugovora iz Bandićevog doba.

Tomašević, recimo, nije dozvolio da se na stupove postavljaju zastave "Hoda za život".

Jedna od vidljivijih odluka gradonačelnika Tomaševića bila je micanje poljoprivrednih sajmova s Trga Bana Jelačića. Rekao je kako ne želi da glavni gradski trg izgleda kao pomoćna tržnica. Maknuo ga je nekoliko koraka dalje - na Europski trg. Iako su i oko toga mnogi negodovali.

U nastavku Europskog trga zatvorio je promet i otvorio pješačku zonu. U centru su smanjene terase kafića, a najam poskupio za 450 posto. Jer je Bandić i ugostiteljima išao na ruku.

"Ja bi rekao samo da je zaustavljen kriminal iz doba Milana Bandića, barem na određenim razinama. Čak mislim da se djelomično on i nastavio, a da to oni nisu svjesni, ali po meni to ne može biti dovoljno", dodao je Dimitrijević.

Jedna od pravih populstičkih ostavština Milana Bandića su ove kratke karte za tramvaje od 4 kune, odnosno 56 centi, međutim izgleda da će i one uskoro u povijest.

Na ono poznato Bandićevo pitanje - osjećate li vi ovaj narod? Tomašević ima još fore barem dvije godine za odgovoriti.