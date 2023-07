Da, doživjeli smo danas na Pantovčaku nešto što nikad nismo - Ured predsjednika zabranio je novinaru dolazak na pressicu. Krešimir Žabec iz Jutarnjeg lista uredno je poslao zahtjev za akreditaciju, ali dobio je odgovor da mu zahtjev nije odobren. Predsjednik je objasnio je da je to zato što Hanza Media nije medijska kuća nego kartel, da ih financira vlada. Evo što na sve kaže neželjeni gost.

"Predsjednik Republike si je dao ovlasti da odlučuje tko je za njega novinar, a tko nije. Tako nešto moram priznati da nisam doživio ni u najcrnja vremena HDZ-a, a upravo je to ono za što predsjednik optužuje HDZ, tvrdi da su ovakvi onakvi, da nas vode u totalitarizam, i tako daje. A on je taj koji je, kažem, javno je danas rekao tko je za njega novinar, tko nije i da će on o tome odlučivati", govori Žabec.

"Svakako je jedan oblik cenzure kada predsjednik države ili bilo koji državni dužnosnik da mu se pisanje nekog novinara ne sviđa i da ne želi čuti njegova pitanja i ne želi dati odgovore, nego će pozvati novinare koji se njemu ili sviđaju ili će odgovarati na pitanja koja smatra da može dobiti", dodaje.