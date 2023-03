Ovo su Gizmo i Tanda, psi koji su spašavali preživjele u Turskoj: Sve rade samo za jedan keks ili lopticu

Tanda i Tomislav. Gizmo i Nika. Potražni psi i njihovi vlasnici. Svi su oni odradili herojski posao u Turskoj. Šest dana obilazili su lokacije jedne od najgorih prirodnih katastrofa u posljednje vrijeme. Njihov zadatak je bio pronaći žive.

"Onako na prvi pogled zastrašujuće i nevjerojatno koliko smo ranjivi na takve potrese. I svi ti objekti koji su tamo srušeni, od armiranog betona, apsolutno nelogično da se sve skupa tamo dogodilo", kaže Tomislav Marević član potražnog tima Civilne zaštite.

"Mogu reći da nam je stvarno bila čast bila da smo bili tu za Tursku u tom trenutku i da smo dali sve od sebe kako bi pomogli njima i njihovom stanovništvu", kaže Nika Markoč, članica potražnog tima Civilne zaštite.

Tanda, belgijska ovčarka stara je 6 godina, a labrador Gizmo ima 9 i uskoro će u mirovinu. Baš poput njihovih pasa i Tomislav i Nika iskusni su profesionalci. Preživjele su tražili i 2019. u albanskom potresu magnitude 6.4, ali ovo što ih je dočekalo u Turskoj još nisu doživjeli. Ovakav teren, objašnjavaju nam je najteži. Puno ruševina, nakupina betona, rasutog materijala.

"Nije bilo individualnog slučaja, primjerice jedna ili dvije osobe su ostale u zgradi pa sada treba naći točno izvor gdje su, nego se radilo po 15, 20, na jednoj lokaciji po 90 žrtava na jednoj ruševini, koja se složila kao palačinke, onako jedna na drugu, armiranobetonske deke, gdje je vjerojatnost preživljavanja nikakva", kaže Tomislav Marević

No kada se, protivno svim izgledima, ipak dogodi malo čudo pa se nakon 10, 11, ili 12 dana ispod tona betona izvuku živi ljudi, to je zahvaljujući njima. Gdje god bili i što god radili, u roku od nekoliko sati se spremaju i kreću na put.

"Gizmo je bio fantastičan, kao i svi ostali psi, ukupno nas je bilo sedmero, ni jedan pas ne može to sam raditi, to se radi timski, psi se međusobno potvrđuju. I to je temelj cijele pretrage, da više pasa potvrdi istu lokaciju, odnosno da drugo mišljenje. I svi psi koji su bili s nama su bili vrhunski", kaže Nika Markoč

Na nekim lokacijama psi jesu ukazivali na postojanje čovjeka unutar tog objekta, ali jednostavno nismo imali vremena čekati otklanjanje ruševine, pa ne znamo kakva je bila sudbina", ističe Marević.

Psi traže preživjele tako da ih se pusti u blizinu ruševine. Oni pokušavaju namirisati žive ljude

"On hoda po cijelom tom brdu materijala i kada nađe izvor mirisa on staje i laje. Kada završi, naravno silazi se s ruševine i automatski kreću s iskopavanjem", objašnjava Markoč

I tako Gizmo i Tanda spašavaju samo za jedan keks, ili lopticu.

"Ovisi o psu, neke više veseli loptica dok Gizmo najviše voli jesti. Gizmo daje sve za hranu, sav stres može proći samo da je hrana za nagradu", kaže Markoč

Prizori koje su gledali šest dana ostavit će posljedice. Zato će i svi članovi tima dobiti psihološku pomoć.

"Vidjeli smo svakave scene, ne znamo još kako smo to sve skupa doživjeli", kaže Marević

I zato hrvatskom timu od 41 čovjeka i sedam pasa - hvala.