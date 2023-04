Piton u studiju Direkta! Uzgajivač Neven: 'Nisu pokvarene. Prije su ljudi pokvareni nego zmije'

Idemo na žive zmije. Neki ih vole, drugi ih se panično boje, ali zmije malo koga ostavljaju ravnodušnim. Od danas se možete i sami uvjeriti u koju skupinu spadate. U Zagrebu je otvorena izložba zmija, a Neven Vrbanić, uzgajivač zmija gostovao je u RTL Direktu.

Tko nam je to stigao? Ovo je indijski piton?

"Indijski piton po imenu Abdul. Rođen je u zatočeništvu, od malena je naučio na ljude. Vrlo je mlad, ima svega četiri ili pet godina, a ima sada već gotovo dva metra. Veliki pitoni mogu poživjet 30-40 godina", kazao je Vrbanić.

Jesu li istinite one priče o tome da zmije mjerkaju čovjeka i spremaju ga se progutati? Ili je to samo urbana legenda?

"To je glupost. Zmija ima hrpu senzora pomoću kojih zna može li nešto pojesti ili ne. Zamislite da zmija u prirodi mora doći do zeca da ga izmjeri je li ga može pojesti", govori.

Ne bojite se da će vas vaš piton jednom zadaviti?

"Ne. I da je zamotam, ona može mene stegnuti oko vrata, zato što sam joj ja kao nekakav oslonac, drvo recimo to tako. Ona ako se osjeća nestabilo, stegnut će se", odgovorio je.

Ali imate i otrovnice. Imate jednu od najvećih privatnih zbirki zmija na svijetu, kako s njima onda postupate?

"S njima imam poseban alat kojeg koristim prilikom rukovanja s njima. Ne ovako s rukama, one su ipak opasne. Ljudi me pitaju jesam li izvadio zub ili otrov. Ne, to se ne radi, to njima radi prehrane, probave, njima otrov nije samo da bi savladale plijen služi im i radi probave", kazao je Neven.

Gdje ste nabavili sve te zmije?

"Prvu sam zmiju imao sa sedam godina, a u ranim 20-tima sam krenuo sa skupljanjem, imam prijatelje po cijelom svijetu koji se bave zmijama", govori.

Kako ljudi reagiraju na zmije?

"Reagiraju super, danas je bio prvi dan izložbe, puno je ljudi, potez stavljanja zmije oko vrata sam izveo ne znam koliko puta", odgovora.

Djeca dobro reagiraju?

"Ne, zmije imaju negativnu konotaciju. Zmije su vrlo fascinatna bića, imaju svoje mjesto u prirodi, nisu pokvarene, prije su ljudi pokvareni nego zmije", zaključio je.