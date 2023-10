Plenković, Grbin, Benčić, Raspudić, Penava, Karamarko. Tko želi biti hrvatski premijer?

Čisto novi ili ispolirani stari premijer. U Banskim dvorima stoluje najmoćniji čovjek u državi. Lokacija je fina, moć najveća, fotelja udobna i nije mali broj onih koji u nju žele.

"Mislim da je važno komunicirati građanima sve što namjeravate i kako namjeravate izaći na izbore,“ otkriva kandidatkinja za premijerku Sandra Benčić.

Uz Peđu Grbina koji danas nije htio pred kamere, Sandra Benčić među prvima je javno rekla da želi biti premijerka. Popularnost joj se nakon objave gotovo udvostručila.

„Tempiranje kada ćeš krenuti u kampanju, neki krenu prekasno, neki čak krenu prerano. Mislim da je ovaj tajming dosta dobar i to će se pokazati na ovim rezultatima, ali ono što je najvažnije da se uspije održati taj tempo kampanje. Kad startaš dosta rano," analizira komunikacijski stručnjak Željko Riha.

"Ja mislim da je pretkampanja već u punom jeku. To je jasno s obzirom na to da već u proljeće mogu biti izbori. Mislim da oni koji nisu ušli u kampanju nisu shvatili da je borba već počela. Da su malo zakasnili i zaspali,“govori Sandra Benčić.





Uz Grbina i Benčić, druge stranke i dalje skrivaju imena Plenkovićevih izazivača. Nagađa se da će iz Mosta to biti Nino Raspudić, iz Domovinskog pokreta Ivan Penava. Zaziva se i povratak otpisanog Tomislava Karamarka.

" Dobili smo jednu čudnu situaciju u kojoj izgleda da imamo neke paralelne predsjedničke izbore. Imamo izbore za predsjednika s jasnom dramaturgijom, osoba protiv osobe, a sada se i od parlamentarnih izbora nekom čudnom igrom napravilo parapredsjendičke izbore. Ja smatram da je važno predstaviti dobar program i mi ćemo ići tim putem. Kroz mjesec dana ćemo predstaviti kompletan program za buduće izbore,“ otkriva Nino Raspudić iz Mosta.

A kandidata tek kada budu znali datum izbora. I u Domovinskom su pokretu sličnog razmišljanja.

"Mogu reći i ponoviti, nismo ništa dogovorili. Ponavljam još jednom, s onim opcijama koje prihvate naša glavna načela koja su neupitna, možemo razgovarati. Kažem, još ćemo ćemo vidjeti hoćemo li imati kandidata," Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta odbacuje teze da je s HDZ-om sve već dogovoreno.

I dok svi nagađaju tko će sve u ring s Plenkovićem, ni on još službeno nije rekao da u njega uopće ulazi. Službenu kandidaturi nije objavio ni premijer Plenković no pretpostavlja se da će nakon 2016. i 2020. i sljedeće godine po treću pobjedu. Osim ako ne stigne neka bolja ponuda iz Bruxellesa. Jedni pregovaraju, drugi taktiziraju, treći nemaju ni sredstava ni ljudi za dugu kampanju.

"Ja bi rekao da će premijer Plenković biti među zadnjima koji će reći, ok idem ja. Ja ću nastaviti mandat. On sad čeka, ima dobru većinu i dobru poziciju kao što vaše istraživanje pokazuje," zaključuje komunikacijski stručnjak Željko Riha.



12 je premijera prošlo kroz Banske dvore, jednog je hrvatska javnost upoznala tek nakon izbora. Do Dana D, sve je dakle moguće ...