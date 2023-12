KOD NJIH SVE MALO LUĐE Pljesak za novog Srbina! Sad je to i suosnivač Applea. I nije jedini - Srbin je i lord Voldemort iz Harry Pottera

I baš kad ste pomislili da ste sada vidjeli baš sve - pripremite se. Jer u Srbiji je i dalje sve još malo luđe. Znate li da je lord Voldemort Srbin? Taraaaaaaaaaa! Eto, sada znate. Glumac Ralph Fiennes, koji je glumio čuvenog negativca Voldemorta u serijalu Harry Potter, dobio je državljanstvo Srbije kao znak zahvalnosti jer je jedan od svojih filmova snimao u Beogradu. Ali! To nije sve. Čuli ste vjerojatno i za legendarnog Stevea Wozniaka, računalnog genija bez kojeg bi teško došlo do Appleovog uspjeha, bez kojeg svijet možda nikad ne bi ni upoznao Stevea Jobsa pa onda ni iPhone i iPade. E, pa i on je od danas Srbin. Evo, vidimo ga, šeće zajedno s Aleksandrom Vučićem koji će mu dati srpsko državljanstvo. Imamo i izjave za koje napominjemo da ih NIJE stvorila umjetna inteligencija. "Sad se možemo hvaliti da je kompjuterski genije - Srbin. Koji će najveći dio života živjeti u Americi, ali će dolaziti često i u svoju Srbiju i mi smo ponosni na to", rekao je to Aleksandar Vučić. Wozniak mu je odgovorio da prijateljima govori da je Srbin koji živi u Americi i da želi proučavati povijest. Zaradio je pljesak.