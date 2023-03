Pokušali smo raditi minimum minumuma ponedjeljkom. Novi poslovni TikTok trend već osvaja milijune

Danas ste se probudili i pomislili - Zašto opet taj ponedjeljak. E pa zamislite da ste danas na poslu mogli reći - ništa do podne. Nikakvi sastanci, mailovi, upiti, zahtjevi. Ništa do podne. Takav radni ponedjeljak ima Amerikanka Marisa.

"Nekada sam bila toliko tjeskobna nedjeljom i samo što bih se probudila ujutro u ponedjeljka već sam bila prenatrpana svim zadacima koje moram odraditi. Osmislila sam za sebe - minimum minimuma ponedjeljkom", rekla je Marisa Jo Mayes.

Ne odbijate raditi, samo ne radite punom parom. Nego minimum minimuma, Marisa vjeruje da će tako spriječiti burnout. A jedan takav ponedjeljak, izgleda otprilike ovako.

Osam od deset zaposlenih mrzi ponedjeljak, za njih je to najstresniji dan u tjednu. I zato neki stručnjaci vjeruju da od tjeskobe koju osjećamo već u nedjelju, nismo sposobni odraditi sve ponedjeljkom. Što nas dodatno demotivira.

Za Luku iz Velike Gorice ponedjeljak je najteži dan u tjednu.

"To je najteži dan. Dok se ne ufuraš u sve. Dok ne krene tjedan. Biste li vi tako na poslu da možete? Bi. 3 sata da spojimo, da se oporavim od vikenda", pojasnio je.

"Ne zvuči to tolko loše, jer ja mislim da nitko ne voli ponedjeljke i to su napravili vjerojatno da se lakše uđe u tjedan", složio se Niko iz Biograda na Moru.

Ena iz Velike Gorice se slaže.

"Mislim da je to dobro za mentalno zdravlje. Podržavam to.", rekla je.

S druge strane, Nika iz Zagreb bi da se "minimum minimuma" primjenjuje na petak.

"Ponedjeljci su taj najjači dan, kada se sve priprema, a ja bi radije da nam je bare minimum Friday. Friyaaay", izjavila je.

Tiktok trend ponedjeljkom popularan je među generacijom Z. I tu nema ništa čudno, psiholozi kažu da oni puno više brinu o svom mentalnom zdravlju.

Psihologinja Maša Tonković Grabovac istaknula je da manje rada ponedjeljkom i nije toliko loša ideja

"Isto tako, četverodnevni radni tjedan se pokazao uspješan. Ako damo autonomiju zaposlenicima da rade posao kada njima odgovara, dok god je krajnja uspješnost zadovoljena - onda je to okej", rekla je.

Sve dok to ne preraste u nerad. I zato vaša "to do" lista ponedjeljkom, može biti kraća.

"Ono što se pokazalo - ni inače ponedjeljak nije bio najproduktivniji dan u tjednu. Pokazalo se da je to ipak utorak. Ponedjeljak je samo uvježbavanje i zagrijavanje nakon odmora", pojasnila je Grabovac.